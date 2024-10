Tähtiloistoa Solvallassa sunnuntaina Breeders’ Crownin välierissä: Lightning Stride, Kinglet Bird, Screen Time Limit, Lilium Sisu, Vivillion ja paljon muita huippuja

Heli ja Petri Tarrimaan Derbyvoittaja Lightning Stride juoksee 4-vuotiaiden tammojen viimeisessä välierässä. Team Melkko&Sorosen valmentama ja Santtu Raitalan ajama ja Pauli Pitkäsen kasvattama Twister Bin tytär lähtee metsästämään finaalipaikkaa radalta viisi. Vastus on kova. Paul Hagoortin Ester Degli Dei (Maharajah), Markus Schönin Secret Volo (Walner), Petri Salmelan Käraste Sisu (Face Time Bourbon) ja Daniel Wäjerstenin Eteria (Tactical Landing) ovat tiukkoja haastajia.

”Lightning Stride on tehnyt neljä todella hyvää starttia meidän valmennuksestamme. Kaikki vaikuttaa hyvältä viimeisen startin jälkeen. Uskomme, ettei hieman pidempi starttiväli vaikuta mitenkään. Jos vain pääsemme finaaliin, niin siellä tamma on varmasti vielä parempi, kun on startti alla. Ajamme varmaan kengillä sunnuntaina”, Katja Melkko kertoi.

Martti Simosen Blast Pad tavoittelee finaalipaikkaa ensimmäisestä välierästä. Janne Korven Kinglet Bird on takarivissä toisessa välierässä. Terästallin Oy:n ja Garde Hästar AB:n Kendall Sisu (What The Hill) on sisäpuolella.

”Kinglet Bird meni ihan hyvin viimeksi. Se sai tosi myöhään tilaa, eikä Örjan (Kihlström) vetänyt mitään apukeinoja. Hän oli oikein tyytyväinen tammaan. Toivotaan, että takarivistä olisi hieman tuuria mukana ja saisimme finaalipaikan. Olemme tähdänneet tähän Derbystoetin jälkeen. Tämä lähtö on erittäin tärkeä Kinglet Birdille”, valmentaja Daniel Redén sanoi.

Hannu ja Mikko Laakkosen Tammakriteriumin voittaja Vivillion (Propulsion) starttaa ensimmäisessä 3-vuotiaiden tammojen välierässä valmentajansa Daniel Wäjerstenin ajamana. Tallikaveri Beedrill (Muscle Hill) on toisessa välierässä, vastassa J.H.Ellen (Winter Harbor), Alina Garde (Djali Boko) ja Olivia Bros (Muscle Mass).

Laakkosten kolmas kova 3-vuotistamma Screen Time Limit (Face Time Bourbon) on kolmannessa välierässä ysipaikalla. Liljamaan ja Maunun Norjan Tammakriteriumin voittaja Lilium Sisu (Face Time Bourbon) on kuutosradalla.

“Lilium Sisu on ollut Norjassa joka kerta hyvä. Se on aina ollut lupaava, ja luulen, etten ole valmentajaurallani koskaan saanut treenata tällaista hevosta, joka oli näin valmis juoksemaan jo 2-vuotiaana. Mika Forss oli viimeksi hieman peloissaan, kun rata oli raskas. Tamma otti muutaman laukka-askeleen juuri raskaan radan vuoksi kolmannessa kaarteessa, mutta alkoi heti mennä hyvin, kun toinen hevonen tuli rinnalle. Maalissa oli paljon voimia jäljellä, silmälappuja ei tarvinnut vetää, eikä korvahuppuja. Nyt kohtaamme Ruotsin ikäluokkahuippuja, mutta uskon, että Lilium Sisu pystyy kisaamaan myös niitä vastaan. ja finaalipaikka on tähtäimessä”, valmentaja Petri Salmela kertoi Kanal75:n haastattelussa.

Oraviston Tallin voitokas Bootsman (Campo Bahia) on takarivissä 3-vuotiaiden oriiden/ruunien kolmannessa välierässä. Derbykakkonen Walmann (Walner) on lähdön suosikki.

International Haciendan ja Juha Saarijärven kasvatteja on välierissä kaksi. Ville Karhulahden Currency Artist (Royalty For Life) on ensimmäisen 3-vuotiaiden oriiden/ruunien välierässä, Magnus A Djuse ajaa. Derbyvoittaja Bullet The Bluesky (Readly Express) lähtee sen vierestä. Underground Artist (Royalty For Life) jahtaa finaalipaikkaa 4-vuotiaiden oriiden/ruunien välierästä.

Lähtöjen neljä parasta jatkavat finaaleihin, jotka ajetaan Eskilstunassa lauantaina 15. marraskuuta. Finaalivoittajat palkitaan 800 000 kruunulla.

