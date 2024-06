Over My Shoulder voitti Bergsåkerissa. Kuva HU-arkisto: Anu Leppänen

Ulkomaan ravit

Kaksi voittoa Bergsåkerista torstaina, yksi Bodenista perjantaina

Arvid Åvallin Tammaderbyn viimevuotinen sankaritar Over My Shoulder palasi voittajaksi torstaina Bergsåkerissa. Coolman Evo oli illan toinen suomalaisvoittaja. Petri Salmelan Summit By Proxy voitti perjantaina Bodenissa.