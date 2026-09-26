Heaven Hill huutokauppa
Heaven Hill oli huutokaupan kallein.Kuva: Åby Yearling Sale
Ulkomaat

Tammavarsa Heaven Hill nousi 2,3 miljoonan kruunun huippuhintaan Åbyssä

Varsoista myytiin lähes 80 prosenttia, yli 500 000 kruunun hintaisia oli kahdeksan.
Julkaistu
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Åby Yearling Sale
Heaven Hill
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