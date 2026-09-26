Tammavarsa Heaven Hill nousi 2,3 miljoonan kruunun huippuhintaan Åbyssä

Åby Yearling Sale –huutokaupassa myytiin perjantai-iltana 91 varsaa. Ilmoittautuneita oli 120. Niistä 5 ei saapunut paikalle, 7 jäi ilman tarjousta ja 17 huudettiin takaisin kasvattajille.Kokonaismyynti 20,7 miljoonaa kruunua oli kuitenkin viimevuotista suurempi, vuonna 2025 myytiin 105 varsaa yhteensä 16,9 miljoonalla. Keskihinta oli silloin 161 714 kr ja tänä vuonna se kohosi 227 692 kruunuun (mediaani 140 000 kr). Myyntiprosentti oli 79.Suurimman tarjousinnon sytytti 82 Heaven Hill (Face Time Bourbon – Hillary Hill, Muscle Hill), joka myytiin 2,3 miljoonalla kruunulla. Emä Hillary Hill myytiin 1-vuotiaana 1,25 miljoonalla Sweden International Yearling Salessa.Varsalla on kaksi täyssisarusta: 4-vuotias tamma Magic Jewel 12,5a 288 550 kr ja 3-vuotias ori Time The Hill 12,4a 171 500 kr. Kumpikaan ei ole kilpaillut kolmen viime kuukauden aikana.Kalliiden varsojen ostajayhtiö A J Select Equine Ab sijoitti miljoona kruunua orivarsaan 21 Calgary Matters (Calgary Games – Rebella Matters, Explosive Matter). Sen emä oli 10,2 ennätyksinen Prix d’Amerique-osallistuja.Journey Hästar Ab myi orivarsan 60 Pirate Journey (Love You) 260 000 kruunulla. Ostaja oli Karin Walter-Mommertin Stall KWM, joka pelasti monen kasvattajan illan hankkimalla 14 varsaa yhteensä noin 3,6 miljoonalla kruunulla. Norjalaisvalmentaja Kristian Malmin huusi tammavarsan 119 Peppermint Journey (Readly Express) 130 000 kruunulla.Stall Karhulahden orivarsa 71 Fiftdaygift (Justice US) myytiin 200 000 kruunulla. Jenkkitallin tammavarsa 39 Vogue’s Secret (Don Fanucci Zet) meni 120 000 kruunulla b-valmentaja Lukas Berglindille. Holm Hästgården myi orin Unapologetic Love (Calgary Games) 80 000 kruunulla valmentaja Stefan Perssonin firmalle.Huutokauppatuloksiin tästä linkistä.