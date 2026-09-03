Opera Royal ravurivarsa
Opera Royal oli avauspäivän kallein.Kuva: Arqana Trot
Ulkomaat

Tanskalainen orivarsa Opera Royal oli kallein Arqana Trotin huutokaupan avauspäivänä

Face Time Bourbon ja Idao de Tillard olivat isäorien kärkipari.
Julkaistu
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Arqana Trot
Opera Royal
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