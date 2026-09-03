Tanskalainen orivarsa Opera Royal oli kallein Arqana Trotin huutokaupan avauspäivänä

Keskiviikkona alkoi Ranskan suuri 1-vuotiaiden ravureiden huutokauppa Deauvillen kaupungissa Normandiassa. Se on laukkakilpailuistaan kuuluisa lomakohde Atlantin rannalla.Avauspäivänä moni ranskalainenkin varmaan totesi, että "johan on aikoihin eletty", kun numerolla 52 myytiin Tanskaan ensirekisteröity ori Opera Royal (Tactical Landing) 500 000 euron hintaan.Siihen on tietenkin hyvä syy, nimittäin varsan emä on nimeltään Rethi Rah Jet (Love You), jonka tunnetuin jälkeläinen on kaksinkertainen Prix d'Amerique-voittaja Bold Eagle (Ready Cash). Tähän mennessä 14 varsaa ahkeroineella tammalla on 9 voittanutta jälkeläistä, joista 5 on mennyt 1.14 tai lujempaa.Tanska on ollut se kantakirja, johon ranskalaiset kasvattajat Jean-Pierre Dubois etunenässä ovat rekisteröineet varsoja, joita Ranskan kantakirja ei ota vastaan. Valituille Tactical Landingin jälkeläisille se avautuu vasta tästa vuodesta alkaen.Opera Royalin ostaja ei ollut yllätys. Courant Inc:in toimitusjohtaja Sabine Kagebrant allekirjoitti ostosopimuksen Sarl Ecurie Courant Francen puolesta. Toinen Courantin ostos oli ori 91 Punky Marquis (Face Time Bourbon) 210 000 eurolla."Olen oikein tyytyväinen ostokseeni. Varsa lähtee Amerikan kilpatallillemme, jota johtaa Marcus Melander. Ori on huippusukuinen ja erittäin hienorakentainen. En ole koskaan ennen maksanut varsasta näin paljon Deauvillessä. Amerikasta olen hankkinut kalliimpiakin", Courantin omistaja Anders Ström kertoi "24 Au Trotin" netissä.Myös toinen ruotsalainen miljardööri, SRF Stablen omistaja Lennart Ågren teki kaksi hinnakasta ostosta Eric Dragtin välityksellä. Ruotsiin rekisteröity ori 30 Poetic Josselyn (Gimpanzee) on "tanskalaisesta" huippuemästä Uza Josselyn (Love You), joka on kuuluisa siitä, ettei koskaan käynyt Tanskan maaperällä. Varsan hinta oli 210 000 euroa. Tamma 110 Pandora Piya (Face Time Bourbon) maksoi 120 000 euroa.Pettymyksiin lukeutui tamma 115 Paolina Josselyn, joka huudettiin sisään 290 000 eurolla. Sen molemmat vanhemmat, Idao de Tillard ja Belina Josselyn, ovat voittaneet Prix d'Ameriquen.Ei-ranskalaisten varsojen hinnat eivät pilviä hiponeet ultrasukuisia yksilöitä lukuunottamatta. Kansainvälistä hevoskauppaa tekevä Jack de Jong osti 150 000 eurolla italialaistamman 38 Mon Diamant Rosa (Walner), ja italialaisagentti Gaetano Pezone hankki Ruotsiin rekisteröidyn orin 122 Mars Kronos (Muscle Hill) 70 000 eurolla. Mutta lukuisten Tactical Landingin ja muiden haluttujen isäorien jälkeläisten hinnat kohosivat vain 25 000 euroon tai alle. Ne jäivät kasvattajille.Orien kärkikolmikko olivat: Face Time Bourbon, josta myytiin 23 varsaa (keskihinta 100 043 e) yhteensä 2,3 miljoonalla eurolla, Idao de Tillardin varsoja oli 11, joista tuli 1,2 miljoonaa (keskihinta 110 000 e). Opera Royal nosti Tactical Landingin kolmanneksi 535 000 eurolla kahdesta myydystä varsasta (keskihinta 267 500 e).Ensimmäisen päivän myyntiprosentti Deauvillessä oli 69,39%. Perinteiseen tyyliin huutokauppakehässä kävi 147 varsaa, joista omistajaa vaihtoi 102. Keskihinta oli 70 608 e ja mediaani 45 000 e. Varsoja myytiin yhteensä reilulla 7,2 miljoonalla eurolla.Arqana Trotin huutokauppa jatkuu torstaina alkaen klo 14 Suomen aikaa, samoin perjantaina.Linkki Arqana Trotin huutokauppasivuille