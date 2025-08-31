Tanskan Derbyvoittaja tuli Ruotsista – ”Derby on aina Derby”

Kingston (Great Challenger) ja Kalles Krisbe Notz (Executicve Caviar) kinastelivat ensimmäiset sadat metrit keulapaikasta ja kovaa mentiin. Kalles Krisbe Notz otti johtopaikan. Joakim Lövgren ajoi Kreadlys Lewin (Readly Express) keulaan puolimatkassa. Lövgren kiristi tahtia viimeisellä takasuoralla, ja Kreadlys Lew paineli helposti 582 000 Tanskan kruunun (75 270 euroa) voittoon ajalla 13.8a/3000. King Legend (Victor Gio) kiri takaa kakkoseksi. Kungfufighting (Nuncio) pinnisti toisesta ulkoa kolmanneksi.“Tosi mahtavaa voittaa. Tämä on suuri voitto myös minulle. Täytyy muistaa, että Derby on aina Derby, tätä arvostavat kaikki kasvattajista lehdistöön. Kreadlys Lew on rentoutunut juoksemaan paremmin ja oppinut kilpailemaan muita vastaan. Luotin siihen paljon, ja hyvältä tuntui, kun lähdimme viimeiselle kierrokselle”, Lövgren sanoi.Sunnuntain 75-kierros alkoi Derbystayern-lähdöllä. Carlos Söderstamin valmentama Pingis eteni ykköseksi Stefan Perssonin ajamana ajalla 13,3/2990.Walter Kaiser-Hansenin muistoajo oli 3-vuotiaille. Paul Hagoortin valmentama Tanskassa syntynyt Lust For Life (Mister JP) porhalsi Robin Bakkerin ajamana johtavan rinnalta ykköseksi ajalla 13,6a/2000.Avoimessa mailin ryhmässä paineltiin avauspuolikas 05,8-vauhtia, kun Jigger/Steen Juul ja Point Of Perfect/Magnus A Djuse halusivat kumpikin keulaan. Mattias Djusen valmentama Point Of Perfect otti johtopaikan, mutta se väsyi maalisuoralla. Voitto meni kuitenkin Djusen talliin, kun hänen valmennuksestaan vahvasti aloittanut Icbreaker D.K. kiri ykköseksi Thomas Uhrbergin ajamana ajalla 10,9a/1600. Icebreaker voitti Tanskan Derbyn vuosi sitten.Ruotsiin meni myös Tammaderby, joka ajettiin lauantaina. Adrian Kolgjini karautti Kilimanjaro Facen (Googoo Gaagaa) keulaan ensimmäisellä takasuoralla. Kaley C.D. (Wishing Stone) lähestyi loppusuoralla, mutta Kilimanjaro Face piti ykköseksi kilpailuennätyksellä 11,9a/2000. Ykköspalkinto oli 513 000 kruunua. Jörgen Sjunnessonin ajama Karla di Damgård (Papagayo E) sinnitteli johtavan rinnalta kolmanneksi.”Kilimanjaro Face jäi hieman liian innokkaaksi, kun ajoin sen keulaan. Mutta se on vahva ja meni voittoon. Tämä on minulle ensimmäinen Derbyvoitto ja todella suuri juttu”, Adrian Kolgjini sanoi.