Team Vermon kimpalle starttihevonen Traveran huutokaupasta

”Bolt Kronos menee Vermon suurkimpalle eli Team Vermolle”, Pettersson-Perklén ja Vermon toimitusjohtaja Heikki Häyhä vahvistivat huutokaupan jälkeen. Team Vermolle hankinta oli toinen. Suurkimpan ensimmäinen hevonen on 1,5-vuotias No Limit Giant, joka on Pekka Korven valmennuksessa.

Bolt Kronos on Ruotsissa ollut Svante Båthin valmennuksessa. Se on kilpaillut 23 kertaa totosijoin 7-8-0, voittosumma on 408 000 kruunua ja ennätys 12,1a.

”Bolt Kronos on sijoittunut 23 startissaan 15 kertaa kahden parhaan joukkoon, mikä kertoo sen kyvyistä. Se on mennyt hyvin kaikkina vuodenaikoina ja vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta hevoselta. Edellinen omistaja myy yleensä hevosensa nelivuotiskauden jälkeen ja satsaa voimakkaasti nimenomaan varsoihin. Sen myötä näinkin hyvä hevonen tuli myyntiin ja oli mukavaa, että hinta jäi meidän budjetille sopivaksi”, Vermon kilpailupäällikkö Miikka Lähdeniemi kertoi.

Raymond Reddington on 3-vuotias ruuna, jota on valmentanut Christoffer Eriksson. Se aloitti kilpailemisen Jägersrossa perjantaina, mutta alun laukka toi hylkäyksen. Pelaajat uskoivat menestykseen, sillä ruuna oli lähtönsä kolmossuosikki. ”Raymond Reddington tulee myös meille treeniin. Se on hyvänoloinen trixtonilainen”, Pettersson-Perklén kertoi.

Linkki huutokauppatuloksiin

Linkki Bolt Kronoksen tietoihin ST:n sivuilla

Linkki Raymond Reddingtonin tietoihin ST:n sivuilla