Temporal Hanover loisti Vernon Downsin Zweig Memorialissa

Brian Sears ohjasti suomalaisen Amg Stablen osaomistaman Temporal Hanoverin suurvoittoon 310 000 dollarin Dr Harry M. Zweig Memorialissa lauantaina iltapäivällä New Yorkissa.

Temporal Hanover (Walner) siirtyi johtoon loppukaarteessa ja voitti vajaan hevosenmitan erolla tallikaveri Periculumiin (Muscle Hill). Voittoaika oli 09,9. Mattias Melanderin ajama kakkonen meni 10,0.

Nancy Takterin valmentama Pretender (Muscle Hill) oli kolmen ja puolen mitan päässä kolmas ajalla 10,2. Tony Alagnan tallin hienosti pärjännyt Fast As The Wind (Cantab Hall) avasi lujaa ja juoksi keulassa viimeisen neljänneksen alkuun, mutta vaipui maalisuoralla kuudenneksi.

Tammojen 123 000 dollarin Zweigissä maaliin kiri ensimmäisenä ruotsalaistamma Jiggy Jog S (Walner) ajalla 10,6. Dexter Dunn ajoi Åke Svanstedtin valmennettavaa. Nifty Normanin Delilah Hanover (Muscle Hill) tuli puolitoista mittaa perässä toiseksi tuloksella 10,7.

Se ehti kuin ehtikin Åke Svanstedtin ohjastaman Baptismin (Southwind Frank) ohi, joka sai ajan 10,9. Neljäs maalissa oli samalla ajalla Dan Daleyn tallin Yanaba (Trixton).

Tammojen Zweig-lohdutuslähdön voitti viime vuoden paras 2-vuotias, miljonääritamma Venerable (Walner) kovalla tuloksella 09,9. Ykkönen oli 12 810 USD. Hevosenmitan hävisi toinen Nifty Normanin tallin tamma Lilbitalexis (Walner), jonka aika oli 10,0.

Oriiden lohdutuslähdössä George Ducharmen kanadalaisori Testing Testing (Walner) piti kaulan mitalla pintansa kamppailussa Ray Schnittkerin tallin ylpeyttä King Of The Northia (Walner) vastaan. Molemmat tekivät Zweig-lähtöjen parhaan tuloksen 09,6. Ykkönen oli 26 705 USD.

Vernon Downsissa juostiin 2-vuotislähtö, jonka voittaja oli Lindys Inter Loper (International Moni) ajalla 13,0. Domenico Cecere valmentaa. Toinen oli Ville Mikkolan kasvattama Timantix (EL Titan) ajalla 13,1. Myös 13,2 menneellä kolmosella Rose Above It (Cantab Hall) on suomalainen kasvattaja Harri Koskela. Muut ovat Steve Stewart ja Black Creek Farm.

Harnesslink USA:n uutisessa on myös Zweig Memorialien videot.