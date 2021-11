Tetrick Wania jätti ruotsalaiset kauaksi taakseen, ”en valitse finaaliin rataa kahdeksan”

Tetrick Wanialla oli eturivin uloin lähtöpaikka. Escada (i. Readly Express) ja Julia Sisu (i. Kadabra) vuorottelivat ensin johtopaikalla, avauspuolikas mentiin 10,8. Rekilä ajoi eteenpäin, ja Tetrick Wania painui keulaan 900 metriä ennen maalia. Muscle Hillin ja Random Destinyn poika tihensi loppukaarteessa menoaan ja irtosi ylivoimaiseen voittoon. Ykköspalkinto oli 100 000 kruunua.

Julia Sisu oli kakkonen ja Urban Kronos (i. Mosaique Face) kiri kolmanneksi, mutta kaukana suomalaisvaljakon takana. Voittotulos 12,8 jää vain 2 kymmenystä Smokin Joen Ruotsin ennätyksestä. Monastery Boko (i. Chelsea Boko), Escada ja Custom Chef (i. Brillantissime) menivät myös finaaliin. Marko Kreivin kasvattama ja osaomistama Pure Atlas (i. Father Patrick) jäi pussiin ja oli seitsemäs maalissa.

”Olin hieman yllättynyt, että voitto tuli näin helposti. Matka tänne Etelä-Ruotsiin on todella pitkä. Tetrick on vähän parempi kuin tavallinen hevonen. Voitto tuli helposti, yritin vain säästää voimia finaaliin. Jo kesävarsana, kun Tetrick Wania oli emänsä kanssa laitumella, se oli todella vauhdikas. Se vakuutti menollaan minut jo silloin”, Rekilä kertoi.

”Olen ensimmäistä kertaa Jägersrossa raveissa. Katselin alkulähtöjä, ja totesin, että taakse ei kannata jäädä, kun rata on niin pyöreä. Takaa on mahdoton tulla. Siksi ajoin heti eteenpäin. Hevonen on todella lahjakas. Jäämme tänne Ruotsiin odottamaan finaalia. Mutta finaaliin en valitse rataa kahdeksan”, Rekilä jatkoi.

Per Nordströmin Sommerbrise (i. Maharajah) hallitsi toista karsintaa. Se veti kierroksen 14,8-kyytiä ja paineli varmasti ykköseksi ajalla 13,8a/1640m. Hepburn (i. Southwind Frank) ja Global Diplomacy (i. Ready Cash) ottivat muut totosijat. Iiro ja Joonas Uutisen Beat It (i. Broadway Hall) seurasi toisesta ulkoa neljänneksi ja varmasti finaaliin Stefan Perssonin ajamana. Nordströmillä on kaksi hevosta finaalissa, Julia Sisu oli kakkonen ensimmäisessä karsinnassa. Vuosi sitten Nordström voitti finaalin Erno Gardemeisterin Islay Mist Sisulla.

Svensk Uppfödningslöpningin finaali juostaan Jägersrossa lauantaina 20. marraskuuta. Ykköspalkinto on ilman premichancenia 700 000 kruunua.