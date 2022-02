Tetrick Wania Nimczykin valmennukseen

Jägerson rata uutisoi nettisisivuillaan, että Tetrick Wania on siirtymässä Michael Nimczykin valmennukseen lähiviikkojen aikana.

Nimczyk on Walter-Mommertin hevosten valmentaja. Saksalaisella Nimczykillä on valmennustalli myös Kolgjinin perheen Vombin valmennuskeskuksessa. Nimczyk aikoo viipyä Ruotsissa ainakin tämän vuoden.

”En olisi uskonut, että kaikki menee näin hyvin. Minä itse, henkilökunta ja hevoset, viihdymme todella hyvin Ruotsissa. Hevoset ovat varmaan parantaneet 10-20 prosentin verran menoaan, kun siirryttiin Ruotsiin”, Nimczyk kertoi.

”Tetrick Wania on tulossa talliini varmaan maaliskuun puolivälissä. Suunnitelma on, että se on Ruotsissa koko tämän kauden ja kilpailee 3-vuotiaiden suurkilpailuissa”, Nimczyk jatkoi.

Tetrick Wania voitti 2-vuotiaana Svenskt Uppfödningslöpiningin ja Svampenin. Tämän vuoden päätehtävät ovat Svenskt Travkriterium, Breeders’ Crown ja Breeder’s Course.