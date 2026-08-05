Matts Sjöblomilla riittää jännitettävää.
Matts Sjöblomilla riittää jännitettävää.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

The Hambletonian ja Oaks ajetaan suomalaisin maustein – Matts Sjöblom: ”Tästä tulikin jännittävä viikko”

Noel Daleyn tallin suomalaisomistajien ryhmä matkustaa paikan päälle seuraamaan lauantain 101. Hambletonianin finaalia Meadowlandsissa.
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