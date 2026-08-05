The Hambletonian ja Oaks ajetaan suomalaisin maustein – Matts Sjöblom: ”Tästä tulikin jännittävä viikko”

Hambon starttiviivalla ovat karsintansa kakkonen, MAS Breedingin kimpan kasvattama ori Endurance Christopher Beaverin tallista ja toisen karsinnan viides, suomalaisten kimpparuuna Minoan Noel Daleylta..Oaksissa kisaavat karsintavoittajat Daleyn Carve ja Setyoursightshigh, josta Reijo Liljendahl vastaa Melanderin tallilla. Niiden molempien omistajissa on suomalaisia..Suomalaisten hevoset 101. Hambon finaalissa 2026Endurance (Captain Corey), vs. 873 842 USD, 14: 10-3-0Minoan (Bar Hopping), vs. 222 105 USD, 18: 6-5-3Suomalaisfinalistit Hambo-Oaksissa 2026Carve (Captain Corey), vs. 296 198 USD, 17: 5-7-3Setyoursightshigh (In Range), vs. 823 996 USD, 17: 10-6-0Alustavan tiedon mukaan Oaks ajetaan lauantain lähtönä 9 Suomen aikaa klo 22.36 ja Hambo lähtönä 11 klo 23.51 Suomen aikaa..Matts Sjöblom, Peter Forsström ja Hannu Saloniemi kuuluvat Carven ja Minoanin kimppoihin. Kimmo Kemppi hankki sukutamma Carven 170 000 dollarilla Lexingtonista 2024, ja liisasi sen Daleyn tallin hevosenomistajille kilpahevoseksi. Myös Kemppi lähtee katsomaan Hamboa paikan päälle..Minoan hankittiin samasta huutokaupasta 35 000 dollarin hintaan. Sen emälinjalta tulevat vuoden 1987 Hambo-kakkonen Napoletano ja 1997 Oaksin kakkonen No Nonsense Woman..”Hinnalla on sellainen selitys, että Minoan ei kaadu, vaikka tuulee sen oikealta tai vasemmalta puolelta. Se on komea kropaltaan, mutta molemmat etujalat ovat selvästi hajavarpaiset. Me ostimme sen silti”, Sjöblom naurahtaa..”Minoan on Hambossa kovassa seurassa. Onneksi se jäi karsinnassa pussiin voimat tallella. Apex, Endurance ja Big Ranger lienevät hevoset, joiden kesken voitto ratkotaan. Ensin tarvitaan arpaonnea, sitten järjestyksen määrää päivän vire ja paras tuuri juoksunkulussa.”.Carven hieno suoritus palkitsi omistajien toiveet. Sjöblom kuvailee sitä täydelliseksi urheiluhevosmalliksi, päästä varpaisiin. Se on tuulennopea lähtijä, mutta saattaa innostua liikaa hurjan avauksen jälkeen. Karsinnassa selkäjuoksulla painetta riitti maaliin asti. Carven hoitaja on Laura Pohjola..Esa Pehkosen ja Kim Vörlinin AMG Stablen Setyoursightshigh piti karsintavoittoon. Kolmevuotiskauden kisat alkoivat sananmukaisesti yskähdellen Amerikan parhaan 2-vuotiaan tamman osalta. Heinäkuulta sillä on jo kolme peräkkäistä voittoa..”Setyoursightshigh meni ihan sitä hyvää perustasoa, mihin on totuttu. Ei tarvinnut mennä kovempaa, kun se riitti. Tamma on hyvässä kunnossa, sillä on nyt useampi voitto alla”, Esa Pehkonen kuvailee..”Reijolta on tullut viestejä kovasti, että hypätkää koneeseen, ja tulkaa tänne. Nyt näyttää siltä, ettei aikataulu anna periksi, että voisin lähteä paikalle. Se on tietysti harmi, mutta tilanne on tällainen.”.AMG Stable omisti myös Setyoursightshigh’n isää In Rangea (Bar Hopping) kilpauran ajan..”Kun tamman isä on meille vanha tuttu, se tuo vielä lisää jännitystä peliin. In Range on kovaa huutoa Amerikassa. Kun myimme In Rangen, meille jäi pari astutusoikeutta, mutta ne on myös myyty eteenpäin”, Pehkonen kertoo..”Amerikassa meillä tällä hetkellä vain Setyoursightshigh. Siellä on iso riski pitää 2-vuotiaita, jos ne eivät kuljekaan. Olemme järkeistäneet hevosmäärää. Katsotaan ’Setin’ jälkeen, tuleeko Amerikkaan uusia hevosia. Paljon on vielä rahaa jaossa tänä vuonna, vaikkei se tuota Oaksia voittaisikaan.”.Minoanille ykkösrata Hambossa, Setyoursightshigh lähtee Oaksiin neloselta ja Carve kuutoselta, "Tammalla kaikki hyvin".Sinivalkoiset Hambo-karsinnat Meadowlandsissa: suomalaisten tammat Carve ja Setyoursightshigh voittivat, Endurance tuli maaliin Apexin rinnalla