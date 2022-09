Tim Tetrick ylitti 13 000 voiton rajan keskiviikkona Harrah’s Philadelphiassa

Tim Tetrickistä tuli seitsemäs ja nuorin yli 13 000 voittoa ohjastanut amerikkalaiskuski. Harrahissa hän ajoi keskiviikkona viisi voittoa ja torstaina 4, jolloin voittomäärä oli jo 13 008.

Lähimpänä häntä on David Miller 13 795 voitolla, Aaron Merriman on 14 123 voitossa. Heidän lisäkseen aktiiveja ovat Anthony “Tony” Morgan, jolla on 17 085 ykköstä, ja omissa sfääreissään jatkaa 20 098 voiton Dave Palone.

Tim Tetrickin vuosi on ollut jälleen menestyksekäs, voittoja on kertynyt elokuun loppuun 406 ja tienestejä 8,2 miljoonaa dollaria. Viime vuoden lukemat olivat 658 ykköstä ja rahaa 12,9 miljoonaa.

Se toi ajajien rahaliigan kakkossijan 2021. Ykkönen Dexter Dunn, 33, ajoi vain vajaat 7000 dollaria enemmän palkintorahoja. Silti nuori Dunn ei vielä yllä kaikkien aikojen rahatilaston TOP25-listalle.

Sillä listalla Tim Tetrick on kolmas 248,9 miljoonalla sisäänajetulla dollarilla. Edellä ovat ajotehtävät Hambletonian Societyn pyörittämiseen vaihtanut John D. Campbell, jonka ajama rahasumma on vain vähän alle 300 miljoonaa USD. David Miller on kakkonen 266,2 miljoonalla.

Tetrickillä on jo seitsemän ajajaliigan voittoa Harrah’s Philadelphiasta, ja kahdeksas titteli näyttää olevan tulossa tänä vuonna.

Tim Tetrick osallistui vuoden 2019 Arctic Horse Race-ajajakilpaan Rovaniemellä ja voitti suomenhevonen Pikku-Rytillä.