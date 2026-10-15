Janita Luttunen Time Match
Time Match voittaa Oulu Expressin.Kuva: Mia Mäki-Maunus
Ulkomaat

Time Match palasi voittajaksi, Ville Pohjola ajoi kolme ykköstä Bodenissa

Janita Luttusen valmentama Time Match voitti Bodenin kovimman sarjan Ville Pohjolan ajamana. Pohjola ohjasti myös Harleyn ja Domenik Brolinen voittoihin.
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Boden
Ville Pohjola
Janita Luttunen
time match
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