Time Match palasi voittajaksi, Ville Pohjola ajoi kolme ykköstä Bodenissa

Ville Pohjola oli terävänä startissa, ja Time Match painui keulaan T64-nelosessa. Pohjola sai rauhoittaa vauhtia, ja kierros jäi taakse 15,8-ajassa. Time Match ei antanut muille mahdollisuuksia ja voitti ajalla 14,5/2140. Punkarin Hevostalli ja Katri Rantala ovat kasvattajat, Rami Koivisto omistaja."Nyt tuntuu todella hyvältä, kun pääsimme jälleen voittamaan. Time Match tuli sairaustauolta, ja tietysti ajatukset olivat hieman epävarmat. Kokeilimme ajaa keulasta, se onnistui. Keväällä Time Match meni hienosti ja voitti suurkilpailun Oulussa (Number One) ja kävi myös Suur-Hollolassa. Uskon, että Time Match viihtyy myös talviradoilla", Luttunen sanoi voittajahaastattelussa, hänen valmennukseensa Time Match tuli maaliskuussa.Ville Pohjola jatkoi voittotahdissa myös T64-pelin vitoskohteessa. Hän tarjosi Ari Aatsingin valmentamalle Harleylle juoksun toisessa ulkona. Harley sai kiritilaa loppusuoralla ja spurttasi ykköseksi ajalla 15,6a/2140. Pohjola tuli kuskiksi Niko Jokelan tilalle. Vesa Ponkala on voittajan omistaja."Saimme tilaa juuri oikeaan aikaan. En halunnut lähteä kolmannelle vielä loppukaarteessa, vaikka hevonen tuntui hyvältä", Pohjola selvitti taktiikkaa voittajahaastattelussa.Bodenin ilta alkoi suomalaisvoitolla. Kari Alapekkala käänsi Mr King Starin kiriin viimeisellä takasuoralla, ja Orlando Vicin poika eteni keulaan loppukaarteeseen mentäessä. Matti Kalajan ja Nelli Lindholmin kasvattama ja omistama Mr King Star viiletti helposti 35 000 kruunun voittoon ajalla 20,7/2140.Suomalaisvoitolla jatkettiin kakkoslähdössä. Maria Kurttila tarjosi Magic Musclelle (Muscle Mass) tarkan juoksun johtaneen Highland Loven takana. Allan Lindgrenin valmentama 3-vuotias Magic Muscle kiri 35 000 kruunun voittoon ajalla 17,9/2140. Ykkönen oli uran toinen.Scorzone ja Maiju Leppäjärvi jatkoivat suomalaismenestystä montélähdössä. Leppäjärvi ajoi 40 metrin takamatkalta maltilla kiinni johtaneen Magic Schermerin. Tuomas Vasalan valmentama Scorzone porhalsi maalisuoralla ylivoimaiseen voittoon ajalla 15,3/2180. Noora Kivimaan ratsastama Hip Hop Au Vent kurkotti kakkoseksi.Illan suurin ykkönen 150 000 kruunua maksettiin 2-vuotiaiden Breeders' Crown -lähdön voittajalle. Leif Eriksson täräytti Jumbled Storyn (Cakgary Games) keulaan. Lage Berglundin valmentama tamma porhalsi varmasti ykköseksi ajalla 15,2a/1640. Liza Kronos (Gimpanzee) veti toisen radan jonoa ja oli kakkonen. Salmelan Oscar Wilde Sisu (Ideal du Pommeau) kiri kolmanneksi."Jumbled Storyssä on kaikki, mitä hyvältä hevoselta vaaditaan. Mietitään, ajammeko vielä tänä vuonna kilpaa", Lage Berglund sanoi voittajahaastattelussa.Ilta päättyi Ville Pohjolan voittoon. Hän tuurasi Niko Jokelaa ja ajoi Domenik Brolinen johtavan rinnalle, ja siitä keulaan loppukaarteessa. Paavo Koivurovan Domenik Broline jätti muut selvästi taakseen ja voitti ajalla 14,5a/1640."Domenik Broline oli oikein vahva hevonen. Olin kyllä ajatellut, että pääsisimme keulaan, mutta niin ei käynyt. Ei haitannut, voitto tuli", Pohjola sanoi.