Johan Untersteiner dominoi lähtöjä kotiradallaan Halmstadissa. Yksi hänen voittajahevosistaan oli Matti Ruisma.Arkistokuva: Anu Leppänen
Timo Jutila ja Jarmo Myllys saivat rinnalleen Matti Ruisman – porilaisen kiekkosankarin ravurikaima aloitti voitolla Halmstadissa

Stall Kapten Kidd omistajana ja Stuteri PWR kasvattajana antavat hevosilleen nimet jääkiekkoilijoiden mukaan.
