Timo Jutila ja Jarmo Myllys saivat rinnalleen Matti Ruisman – porilaisen kiekkosankarin ravurikaima aloitti voitolla Halmstadissa

Timo Jutila ja Jarmo Myllys ovat ennalta tuttuja kiekkoilijoiden ravurinimiä, nyt Matti Ruisma kilpaili maanantaina Halmstadissa.Jääkiekkoilijat, joiden mukaan hevoset nimetään, ovat tehneet uraa Luulajassa. Mies jääkiekkoilijoiden nimien takana on Stall Kapten Kiddin osaomistaja Magnus Lindgren, joka on intomielinen Luleå Hockeyn kannattaja. Veli-Matti Ruisma kiekkoili urallaan neljä kautta Luulajassa. Porilainen Ruisma edusti kotiseuraansa Ässiä 12 kautta SM-liigassa. Suomen paidassa hän kävi kahdet MM-kisat.Johan Untersteinerin valmentama ja ajama Matti Ruisma juoksi ensimmäisen starttinsa Halmstadissa maanantaina. Brillantissimen 3-vuotias poika paineli keulasta ylivoimaiseen voittoon ajalla 16,6/2140 metriä.”Meillä oli pikkumurheita 2-vuotiaana, mutta nyt olemme päässeet treenaamaan normaalisti, ja kaikki sujuu hyvin. Matti Ruisma meni toisen kierroksen kovaa ja voitti helposti”, Untersteiner sanoi.Jenna Leskiranta on voittajan hoitaja. Untersteiner oli kuningas kotiradallaan, hän voitti neljä lähtöä.Danneron lounailla suomalaismenestystäDannerossa ajettiin maanantain lounasravit. Jonna Irrin ja Taneli Säteen kasvattama ja omistama Margaritaz aloitti uransa voitolla tammojen 3-vuotislähdössä. Kenth Åkerlund tuli sairastuneen Taneli Säteen tilalle kuskiksi. Margaritaz laukkasi ensimmäisessä kaarteessa. Readly Expressin ja Stone Capes Megyn tytär paineli päätöskierroksella ylivoimaiseen voittoon ajalla 19,4/2140 metriä.”Tämä on oikein hieno ravuri. En saanut muuta ajo-ohjetta kuin että istu vaan ajamaan. Eikä kyllä muuta tarvittukaan”, Åkerlund sanoi ja hymyili.Lisää suomalaismenestystä saatiin kakkoslähdössä. Riku Niittynen Oy:n ja Viitasen Tallin kasvattama Funny Guy kiri valmentajansa Robert Dunderin ajamana laukan jälkeen voittoon. Fabulous Woodin 4-vuotias poika ravasi tuloksen 17,1/2140 metriä..Timo Jutila avasi raviuransa komeasti – täysosuma ”ylämummoon”