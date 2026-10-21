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Timo Nurmos ja Magnus A Djuse menestyivät Solvallassa.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Timo Nurmokselle kaksi voittoa Solvallan T86-kohteista

Barn Bank ja Flying Finn olivat Nurmoksen voittohevoset keskiviikkona. Solvallan valmentajaliigassa Nurmos on ylivoimainen kärkinimi 47 voitolla.
Julkaistu
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Timo Nurmos
Solvalla
Flying Finn
Barn Bank
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