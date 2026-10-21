Timo Nurmokselle kaksi voittoa Solvallan T86-kohteista

Timo Nurmoksen ja Pertti Tapojärven kasvattama ja omistama Barn Bank voitti Solvallaserien220-finaalin, T86-kaksi. Magnus A Djuse ajoi Face Time Bourbonin 4-vuotiaan pojan johtaneen Mohawkin rinnalle. Mohawk laukkasi loppusuoralla, ja Barn Bank vyöryi 150 000 kruunun voittoon ajalla 13,0a/2140."Barn Bank oli hyvä jo viimeksi, mutta vielä parempi tänään. Se tuntui niin hyvältä, että ajoin johtavan rinnalle. Voitto tuli aika varmasti, vaikka takana olevaa Örjania (Putitinneutral/Kihlström) piti tarkkailla", Magnus A Djuse sanoi voittajahaastattelussa.Solvallaserien720-finaalin voittaja tuli takarivistä. Andreas Lövdalin Tiberius Victory juoksi toisen jonon neljäntenä ja kiri väkevästi ykköseksi ajalla 13,2a/2140.Nurmoksen kasvattama, omistama ja valmentama Flying Finn (Readly Express-Railin) loisti T86-pelin kuutoskohteessa ja toi tallin toisen voiton. Magnus A Djuse ajoi 5-vuotiaan ruunan toisen jonon vetäjäksi. Flying Finn lähti lopussa lentoon ja jätti muut selvästi taakseen, voittotulos oli 12,3a/2140. Annika Luukkaisen hoitama Flying Finn on kilpaillut 19 kertaa ja voittanut 9 lähtöä, voittosumma meni yli miljoonan kruunun."Tänään jäi voimia paljon käyttämättä, niin helppoa oli. Flying Finnin juoksutekniikka on parantunut koko ajan, ja sillä on lahjoja pitkälle", Djuse kehui.Magnus A Djuse ajoi kolmannen T86-voiton päätöskohteessa Daniel Redénin valmentamalla Aberama Goldilla. Propulsionin poika kiri kolmannesta ulkoa ykköseksi ajalla 12,6a/2140 ja tienasi 150 000 kruunua Solvallaserien420-finalissa. Ville Karhulahden valmentama Who's In Charge nousi takaa viidenneksi.Åby aloitti T86-kohteet. Christoffer Erikssonin Irene Mum kiri ensimmäisessä voittoon Carl Johan Jepsonin ajamana, voittotulos oli 13,2a/2140.Terästallit Oy:n ja Garde Hästarin Dinesh Garde (Maharajah) otti kakkossijan Solvallan 2-vuotislähdössä. Finn Verkaikin ajama Saratoga Newport (Captain Corey) piti johtopaikkaa, Dinesh Garde eteni sen rinnalle. Thomas Bosin valmentama Saratoga Newport piti niukasti ykköseksi, Claes Sjöströmin ajama Dinesh Garde tarjosi hyvän vastuksen.Åbyn ilta alkoi kylmäveristen lähdöllä. 4-vuotias Brenne Olivia (Tekno Jerven) hallitsi tapahtumia. Åsbjörn Tengsareid ajoi keulasta Jens Kristian Brennen tamman helppoon voittoon ajalla 26,0/2140.