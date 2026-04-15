Timo Nurmoksen Jennifer Sisu hurmasi Solvallassa, ravasi Ruotsin ennätyksen

Alessandro Gocciadoron tallin Fantastica Doda ja Esperia Font valloittivat ensin kärkipaikat. Sitten tuli Jennifer Sisu. Magnus A Djuse ajoi Timo Nurmoksen tamman keulaan. Propulsionin 7-vuotias tytär veti reipasta ja jätti muut jo loppukaarteessa. Voitto oli ylivoimainen ja aika 10,5a/2140 on uusi Ruotsin ennätys. Fantastica Doda ja Jorma Kontion ajama Esperia Font olivat seuraavina. Suosikki La Yuca veti toisen radan jonoa ja jaksoi viidenneksi. Petri Tarrimaan valmentama Lightning Stride seurasi takaa seitsemänneksi ja juoksi hyvän tuloksen 11,6a/2140. Saara Jaakonsaari on voittajan hoitaja."Jennifer Sisu teki jo viimeksi tosi hyvän juoksun ja oli kolmas. Se joutui juoksemaan johtavan rinnalla lähdössä, jonka kärkisijat menivät Clarissalle ja Olly Hålerydille. Tänään otin alun rauhallisesti ja ajoin eteenpäin ensimmäisellä takasuoralla. Jennifer Sisu menee hyvin, kun vauhti on tasaisen reipasta. Se on hieno hevonen ajaa", kehui Djuse, joka täytti keskiviikkona 26 vuotta.Jennifer Sisu on suurlähtöjen kakkonen. Se on napannut kakkossijat seuraavista kisoista Derbystoet, Stochampionatet, Stosprintern ja Tammojen EM. Jennifer Sisun voittosumma on 4,7 miljoonaa kruunua.Mika Forss ajoi voiton T86-pelin kakkoskohteessa Meditatella. Greenshoen 4-vuotias tytär kiersi johtaneen Fröken Crawlyn rinnalle. Meditate punnersi vahvasti 4-vuotiaiden tammalähdön ykköseksi ajalla 13,4a/2140. Stefan P Pettersson valmentaa. Forss ajoi Stall Courantin punaisessa ajopuserossa."Annoin tammalle mahdollisuuden ja ajoin eteenpäin. Se on vahva, siksi kiersin johtavan rinnalle. Meditate näytti hienoa juoksupäätä. Loppusuoran alussa Björn (Fröken Crawly/Goop) näytti pitävän ykköseksi, mutta 50 metriä ennen maalia Meditate halusi voittaa ja kiri niukasti ohi. Solvallan voittoja on tullut minulle harvakseltaan, edellinen taitaa olla joulukuun lopun finaaleista", Forss sanoi voittajahaastattelussa.Stall Nikkasen omistama Helan Går otti uransa avausvoiton kolmen kakkossijan jälkeen ennen T86-kohteita. Björn Goop löysi Nuncion 4-vuotiaalle pojalle paikan kolmannesta ulkoa. Helan Går lähti kiriin 700 metriä ennen maalia ja jyräsi varmasti ykköseksi ajalla 15,4a/2140, Isto Kuisman Macarena Sisu tuli pääporukasa maaliin, ja oli yhdeksäs. Saara Jalastin Northern Lights laukkasi ja hylättiin."Helan Går tuntui vahvalta loppukaarteessa, lähdin aikaisin kolmannelle radalle, vältin pussiinjäämisen. Hevonen oli todella lupaava jo viime vuonna, mutta sai murtuman ja joutui keväällä pitkälle tauolle. Onneksi se on nyt tullut hienosti takaisin", Goop kertoi voittajahaastattelussa.Solvallan 4-vuotislähtö ajettiin viidellä hevosella, kolme jenkkiä tuli Daniel Redénin tallista. Fashion Creed ampaisi Redénin ajamana keulaan. Greenshoen poika viiletti ykköseksi ajalla 13,1a/2140. Tallikaveri Chat Room nousi kakkoseksi.Bjerke oli Solvallan ratapari. Vidar Hop ajoi kaksi T86-voittoa. Frode Hamren valmentama Thai Ohio toi ensimmäisen. Hopin toinen ykkönen tuli kylmäverilähdössä. Tysvär Mikkel meni voittoon.Tiistain lounasravit ajettiin Axevallassa, ja suomalaisvoitolla aloitettiin. Onkel Investin kasvattama ja omistama Florenzo piti sisäradalta johtopaikan, avaus oli kova, 500 metriä mentiin 10,2. Dwight Pieters sai sen jälkeen rauhoittaa vauhtia. Maria Törnqvistin valmentama Googoo Gaagaan 4-vuotias poika irtosi maalisuoralla ylivoimaiseen voittoon ajalla 15,4a/2640. Florenzo on kilpailut tällä kaudella kaksi kertaa ja voittanut molemmat startit."Tiesin, että Florenzo lähtee lujaa. Avaus oli kova, mutta sen jälkeen sain ajaa omaa juoksua. Voitto tuli tosi helposti. Flozenzo näytti jo viime vuonna hyvää kapasiteettia, saattaa olla, että yritämme tällä kaudella joihinkin ikäluokkalähtöihin", Pieters sanoi voittajahaastattelussa.