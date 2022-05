Timo Nurmos, Robert Bergh ja Readly Express Hall of Fameen

Readly Express syntyi tähdeksi, ja supertähti se oli myös urallaan. Svenskt Travkriterium, Svenskt Travderby ja UET Grand Prix voitot tulivat 3- ja 4-vuotiskausina. Prix d’Ameriquen Readly Express valloitti 2018.

Robert Bergh on ollut A-valmentajana huipulla 30 vuotta. Valmentajana hänellä on yli 5000 voittoa. Naharilla hän voitti 2013 Elitloppetin.

Timo Nurmos on toinen raviurheilun ikoni. Prix d’Amerique -voitto Readly Expressillä, 10 Kriteriumvoittoa ja 9 Derbyvoittoa ovat kovia suorituksia.

Jomar Blekkan on yksi kaikkien aikojen parhaista norjalaisvalmentajista. Bork Rigel on hevonen, josta Blekkan erityisesti muistetaan. Bork Riger valittiin Hall of Fameen 2015.

Liv Haslie oli ensimmäinen naisvalmentaja Norjassa ja aloitti toiminnan 1975. Hän on voittanut suuria ikäluokkalähtöjä niin lämminverisillä kuin kylmäverisillä.

Sören Nordin ja Ulf Thoresen olivat ensimmäiset, jotka valittiin Årjängin Hall of Fameen. Se tapahtui vuonna 2007. Jorma Kontio valittiin vuonna 2019. Kaikkiaan Hall of Famessa on nyt 65 jäsentä.

