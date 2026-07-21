Tjomslandin tallista Kriteriumin suosikki, karsinnassa viides peräkkäinen voitto

Kriterium-karsintoja juostiin kolme. Lähtöjen neljä parasta jatkoi finaaliin. Öystein Tjomslandin Björli Bas (Brenne Bas) eteni ensimmäisessä karsinnassa keulaan kierroksen juoksun jälkeen ja siitä ylivoimaiseen voittoon ajalla 26,0a/2140. Ori jatkaa ilman tappioita viiden startin jälkeen. Tallikaveri Kjölstad Gutten (Grisle Odin G.L.) pinnisti kakkoseksi, sen aika 28,6a kertoo voittajan ja kakkosen eron maalissa"Björli Bas on todellinen lahjakkuus. Tänään hevonen oli hyvä jo lähtötilanteessa, mutta otin alun rauhallisesti ja toivoin selkäjuoksua mahdollisimman pitkään. Päätöskierros oli juoksun nopein, se on hyvä asia. Hevonen on näyttänyt, että se on yksi niistä, joka voi voittaa finaaliin", Tjomsland sanoi voittajahaastattelussa ja jatkoi, että tallin Kriterium-hevoset valmistautuvat finaaleihin Ruotsin valmennuskeskuksessa Wolmsta Gårdissa Sundsvallin lähellä.Heidi Hiltusen kasvattama ja suomalaisporukan omistama Holger W (Tangen Bork) starttasi toisessa karsinnassa. Sen juoksu häiriintyi laukkaavan hevosen vuoksi, ja sijoitus maalissa oli kuudes, ennätys on nyt 28,7a. Vidar Tjomsland ajoi Stine Birkelandin Minellin (Bork Odin) voittoon.Oskar Kylin Blomin valmentama ja ajama Bäcklös Borken (Tangen Bork) voitti johtopaikalta kolmannen karsinnan. Tekno Ture (Tekno Odin) oli kakkonen ja toi Tjomslandin talliin finaalipaikan. Bäcklös Borken oli karsintojen ainoa ruotsalaisvoittaja.Tammakriteriumin karsintoja ajettiin kaksi. Tom Erik Solberg ajoi Tjomslandin tallin Tangen Ruthin (Bork Odin) ensimmäisessä johtopaikalta voittoon. Tom Ergan Förlands Lilja (Bork Odin) vei toisen karsinnan keulapaikalta ennen Tjomslandin tallin Gunnlailaa (Brenne Bas) ja Tangen Tyraa (Bork Odin).Axevallan Stochampionat-päivän lisäksi myös Lindesbergissa ajettiin sunnuntaina. Timo Nurmoksen valmentama Play The Music eteni takarivin lähtöpaikalta hyvin heti alkumatkalla ja paineli keulaan avauspuolikkaan jälkeen. Nuncion 4-vuotias poika voitti Jorma Kontion ajamana ajalla 15,1a/2140. Ykkönen oli toinen peräkkäinen. Ismo Haapanen kuuluu omistajaporukkaan.Kriteriumien finaalit ajetaan sunnuntaina 2. elokuuta 500 000 kruunun ykkösin.Svenskt KallblodskriteriumFinaalin ratajärjestys – 2140m1 Minell (Bork Odin) – (Stine Birkeland)2 Bäcklös Borken (Tangen Bork) – (Oskar Kylin Blom)3 Björli Bas (Brenne Bas) – (Öystein Tjomsland)4 Troll Knut (Art Kjarvald) – (Jan Ove Olsen)5 Will Borken (Tangen Bork) – (Johan Kringeland Eriksen)6 Järvsö Jan (Järvsö Björn) – (Jan-Olov Persson)7 Ängsson (B.W.Modde) – (Jan Ove Olsen)8 Skiffer (Lome Brage) – (Jan-Olov Persson)9 Kjölstad Gutten (Grisle Odin G.L.) – (Öystein Tjomsland)10 Tekno Ture (Tekno Odin) – (Öystein Tjomsland)11 Lannem Pål (Tekno Odin) – (Erik Killingmo)12 L.Q.Laban (Briskeby Philip) – (Wiktor Kylin-Blom)KriteriestoetTammakriterium-finaalin ratajärjestys – 2140m1 Tangen Ruth (Bork Odin) – (Öystein Tjomsland)2 Förlands Lilja (Bork Odin) – (Tom Erga)3 Gunnlaila (Brenne Bas) – (Öystein Tjomsland)4 Troll Sterk Elvira (Tekno Odin) – (Jan Roar Mjölneröd)5 Tangen Tyra (Bork Odin) – (Öystein Tjomsland)6 Haslehaugens Odine (Bork Odin) – (Lars O Romtveit)7 Lille Mari G.L. (Bork Odin) – (Öystein Tjomsland)8 Prussiluskan (Monster Monsun) – (Lars Holm)9 Önnes Engla (Ängsborken) – (Jan-Olov Åberg)10 L.Q.Tira (Art Kjarvald) – (Wiktor Kylin-Blom)11 Feseth Astrid (Gomnes Hans T.) – (Jan Ove Olsen)12 Haukfaksa (Pave Faks) – (Johan Kringeland Eriksen)