Öystein Tjomsland ravivalmentaja
Öystein Tjomsland on lahjakkaan Björli Basin valmentaja.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Tjomslandin tallista Kriteriumin suosikki, karsinnassa viides peräkkäinen voitto

Kolmivuotiaiden kylmäveristen Kriteriumin ja Tammakriteriumin karsinnat ajettiin Dannerossa maanantaina.
Julkaistu
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Öystein Tjomsland
Dannero
Lindesberg
Kriteriumkarsinnat
Björli Bas
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