Toinen hevonen Gocciadoron tallista Elitloppetiin

Vernissage Grif oli lähellä Elitloppet-paikkaa jo viime vuonna. Viime kesänä Varennen poika voitti kaksi suurlähtöä Ruotsissa. Jämtlands Stora Prisin ykkönen Östersundissa tuli johtavan rinnalta ajalla 11,3a/2140m. Årjängs Stora Sprinterloppin voittoon tarvittiin aika 09,7a/1640m.

Elitloppet-kutsu vahvistui, kun Vernissage Grif paineli kaksi viikkoa sitten voittoon Premio Costa Azzurra -lähdössä Torinossa.

”Vernissage Grif on aikaisemmin ollut huono matkustamaan, mutta on vuosien myötä tullut myös siinä hommassa paremmaksi. 8-vuotias ori on luokaltaan sellainen, että se pystyy pärjäämään myös raskaamman juoksun jälkeen”, Malmrot kertoi.

”Elitloppetin sääntöjen mukaan jokaisella hevosella pitää olla oma ohjastaja. Gocciadorolla on nyt kaksi hevosta mukana. Hän ajaa Vernissage Grifia ja Matthieu Abrivard Vivid Wise Asia", Malmrot jatkoi.

Vernissage Grif on nähty Suomessa kolme kertaa. Vuoden 2020 St Michelissä se otti kakkossijan. Viime vuoden Seinäjoki Racessa tuli laukka. Finlandia-Ajossa se oli kolmas.

Elitloppet 2022 – kutsutut hevoset:

Don Fanucci Zet (Ruotsi)

Etonnant (Ranska)

Vivid Wise As (Italia)

Back Of The Neck (USA)

Extreme (Tanska)

Perfetto (Kanada)

Vernissage Grif (Italia)