Toni Ripatti Amatööriohjastajien EM-kisassa sunnuntaina – "Hienoa päästä tutustuman tällaiseen Keski-Euroopan ravimaahan"

Krieaun radalla Wienissä ajetaan neljä EM-osalähtöä. Osallistujia on kaikkiaan 13 maasta. Italian Matteo Zaccherini on porukan voitokkain, hän on ajanut 1132 ykköstä, Belgian Piet van Pollaert on voittanut 540 kertaa.Toni Ripatti on hallitseva amatööriohjastajien Suomen mestari. Hevoset tulevan sunnuntain EM-kisaan arvottiin tiistaina."Tämä on ensimmäinen kerta, kun olen mukana EM-kisassa. PM-kisoissa olen ollut kolme kertaa, Tanskassa, Suomessa ja Ruotsissa. Viimeksi Ruotsissa kolmossija oli lähellä. Ihan hienoa päästä tutustuman ensimmäistä kertaa tällaiseen Keski-Euroopan ravimaahan", Ripatti kertoi."Reissuun lähdetään perjantaina aamulla. Puoliso ja tytär tulevat mukaan. Samoin tietysti Mitja Nummenmaa, hänellä on Wienissä myös monia kokouksia. Meillä on kaikenlaista ohjelmaa perjantaina ja lauantaina. Myös huvipuistoon olemme menossa, minua ei saa kyllä ihan jokaiseen laitteeseen.""Vähän katselin jo hevosia, joita minulle tuli arvonnassa. Yksi oli oikein hyvä, ja toinen ok. Pari muuta olivat tasaisempia. En tiedä, onko tässä ollut painotettu arvonta, mutta ainakin omalta kohdaltani näyttäisi siltä, että näin on toimittu."Ruotsalaiskuskit ovat menestyneet viime vuosina hyvin. Peter Arnqvist voitti EM-kultaa viime vuonna ja Patrik Fernlund 2023.SHKLKrieau, lähtölistat