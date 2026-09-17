Amatööriraviohjastaja Toni Ripatti
Toni Ripatti ohjastaa sunnuntaina Wienissä.Kuva: Roosa Lindholm
Ulkomaat

Toni Ripatti Amatööriohjastajien EM-kisassa sunnuntaina – "Hienoa päästä tutustuman tällaiseen Keski-Euroopan ravimaahan"

Toni Ripatti edustaa Suomea Miesamatööriohjastajien EM-kisassa, joka ajetaan sunnuntaina Wienissä.
Julkaistu
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Toni Ripatti
Amatööriohjastajien EM
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