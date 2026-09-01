Törnqvistin kilpailukielto peruttiin tiistaina toistaiseksi, tallin hevoset ovat jo toisilla valmentajilla

Maria Törnqvistin valitus raviurheilun ylituomioistuimelle tuotti lisenssien palauttamisen hänelle ja Dwight Pietersille tänään tiistaina.Mutta Derbyn finaaliin päässeet ja kaikki muutkin hevoset on jo siirretty eri valmentajille.Maria Törnqvistin valmentajalisenssi peruttiin välittömästi viime keskiviikkona. Se aiheutti edellisenä iltana Ruotsin Derbyn ja Derbystoetin finaaleihin päässeille Rosso Rubinolle ja Slipstream Zonille valmentajanvaihdokset. Ne piti toteuttaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä tämän viikon maanantaina.Travronden kertoi perjantaina, että Rosso Rubino siirtyi David Perssonille yhdessä kahden muun saman omistajan Holger Gustavssonin hevosen kanssa. Persson korosti, ettei ole Törnqvistin "maalivahti" eli sijaisvalmentaja kiellon ajan, vaan hänellä oli omistajan hevosia jo ennestään.Tamma Slipstream Zonin uudeksi valmentajaksi ilmoitettiin perjantaina montén erikoismies Jonathan Carré, mutta sitten kävi ilmi, ettei hänellä ole valmennustoiminnasta laskuttamisen edellyttämää yrittäjäverokorttia (F-skattesedel).Maanantaina Travronden uutisoi Slipstream Zonin siirtyneen Axevallan valmentaja Anna Forsellin talliin. Jutusta kävi ilmi, että tamma on siirretty fyysisesti hänen valmennuskeskukseensa Skaran lähelle ST:n vaatimuksesta.ST:n kilpailujohtaja Robert Karlsson perusteli siirtoa sillä, että se näyttää ja koetaan paremmaksi toiminnaksi. Hän kertoi keskustelleensa asiasta Forsellin kanssa viikonloppuna.Hevosen kannalta muutto viikkoa ennen kauden pääkilpailua, ei tunnu parhaalta vaihtoehdolta sen hyvinvoinnin näkökulmasta. Derbystoetissa Slipstream Zonia ohjastaa norjalainen Tom Erik Solberg kuten karsinnassakin.Maria Törnqvistin asianajaja Staffan Uvabeck ilmoitti laativansa valitusta raviurheilun ylituomioistuimeen. Siinä vaaditaan kilpailukiellon alkamisen siirtoa niin pitkälle, että valituksen käsittely ylituomioistuimessa on valmis.Uvabeckin mielestä lisenssivaliokunnan käsittelyn todistelumenettely oli puuttellinen. Sulkysport julkaisi osia valiokunnan pöytäkirjasta. Niistä kävi ilmi, että hevosen piiskaamisvideon lisäksi esille oli nostettu kaksi aiempaa tapausta, jotka olivat ilmeisesti tulleet ilmiantopuhelujen kautta.Lisenssivaliokunta määritteli ilmiannetut teot lievemmiksi rikkomuksiksi, joista seuraamus olisi sakkorangaistus. Suurin merkitys siis oli videolla ja sen kuvaajan todistuksella, jota Uvabeck kuvasi "erittäin merkilliseksi".Tiistaisessa valituksen vastaanottokäsittelyssä ylituomioistuin lausui, että keskeinen asia on, kuinka lisenssin poistaminen juridisesti määritellään. Onko se rangaistus eli seuraus väärästä toiminnasta? Vai onko se hallinnollinen päätös, joka pohjautuu siihen, että lisenssin haltijaa ei pidetä sopivana henkilönä lisenssin alaiseen toimintaan?Ylituomioistuin totesi, että säännöt eivät anna tähän riittävän selkeää vastausta. Se viittasi ST:n kilpailusääntöjen pykäliin 76 ja 77, joiden perusteella epäselviä sääntökohtia pitää tulkita syytetyn asianomistajan eduksi. Tässä tapauksessa tuloksena on, että lisenssin poistaminen luokitellaan seuraukseksi.Lisenssin menetyksen lisäksi molemmille annettiin porttikielto raviradoille sekä sakot, jotka luokitellaan "tuntuviksi seuraamuksiksi".Ylituomioistuin katsoi, että sellaisten takia asia on käsiteltävä useammassa kuin yhdessä oikeuselimessä ennen kuin rangaistus voi astua voimaan.Näin ollen Törnqvistille ja Pietersille määrätyn rangaistuksen seuraukset tulevat voimaan vasta ylituomioistuimen käsittelyn ja päätöksen jälkeen. Ylituomioistuimen tiedotteessa sanottiin, että käsittelyaikaa on mahdoton arvioida, mutta käsittely voi kestää pitkään.Maria Törnqvistin valmentajatiedot oli tiistai-iltana palautettu ST:n dataan, mutta hänen valmennuslistallaan ei ole yhtään hevosta..Maria Törnqvist menetti lisenssinsä puoleksitoista vuodeksi, tallin hevonen poistettiin Åbyn startista