Maria Törnqvist
Maria Törnqvistin kilpailukielto peruttiin toistaiseksi.Kuva: Kanal75
Ulkomaat

Törnqvistin kilpailukielto peruttiin tiistaina toistaiseksi, tallin hevoset ovat jo toisilla valmentajilla

Tamma Slipstream Zonilla on nyt toinen valmentaja viime perjantain jälkeen.
Julkaistu
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Svensk Travsport
Maria Törnqvist
Dwight Pieters
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