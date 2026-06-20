Ravit Ruotsi Kalmar
A Fair Day ja Oscar Ginman ovat suosikit kotiradalla Kalmarissa.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Toto85 ratkaistaan Kalmarissa sunnuntaina – "Kalmarissa ykkösrata on hyvä"

Ruotsissa juhannuksen perinteisiin kuuluu, että Toto85-kierros ravataan sunnuntaina. Kalmar on totutusti järjestäjärata.
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Kalmar
Barack Face
A Fair Day
Kalmansundspokalen
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