Toto85 ratkaistaan Kalmarissa sunnuntaina – "Kalmarissa ykkösrata on hyvä"

Kultadivisioonalähtö on tuttu suurkilpailu Kalmarsundspokalen 150 000 kruunun ykkösellä, matkana 1640 metriä. Kotiradan suuri toivo on A Fair Day. Elisabeth Almhedenin silmäterä juoksi Elitloppetissa, mutta jäi karsinnassa kuudenneksi. Oscar Ginmanin ajama Maharajahin 7-vuotias poika starttaa Kalmarissa ykkösradalta."Juoksu meni Elitloppetissa kuten meni, mutta A Fair Day teki oikein hyvän esityksen. Pieni tila oikealla sekunnilla, ja sijoitus olisi ollut ihan toisenlainen. Kotiradalle saimme unelmalähtöradan. Kalmarissa ykkösrata on hyvä. A Fair Day on todella nopea, ja sillä on hyvät mahdollisuudet saada johtopaikka", Almheden sanoi Kanal75:lla.Lutfi Kolgjinin valmentama Barack Face on palannut takaisin kilparadoille. Viimeksi Mantorpissa tuli laukka, mutta sitä ennen Ready Cashin 7-vuotias poika paineli Tingsrydissä mailin 10,5-aikaan. Muu haastajaporukka on tasaista: Walmann, Ruotsiin jälleen palaava Alessandro Gocciadoron Feldenkrais Pal sekä Under Armour ja Tony Adams."Barack Face on tullut nopeamaksi viimeisellä 600-700 metrillä, mutta lähtönopeus ei ole sen paras ase. Nyt on lähtörata vähän ulkona, ja hävisimme arvonnassa A Fair Daylle. Mutta kuten Tingsrydissä nähtiin, niin Barack Face voi tehdä mitä vain, kun juoksu onnistuu. Olemme olleet kotona tyytyväisiä orin otteisiin", Adrian Kolgjini sanoi.Kalmarsundspokalenissa on ollut viime vuosina vauhtia. A Fair Day voitti vuosi sitten tuloksella 09,1a. Don Fanucci Zet meni saman ajan 2024. Jorma Kontio ajoi Cokstilen voittoon 2021 myös 09,1a-ajalla. Kun Stig H Johanssonin Indian Silver toi suomalaisvoiton vuonna 1998, aika oli 12,9a.Diamantstoet ajetaan 2140 metrin matkalla. Gocciadoron Clarissa on suuri suosikki, Magnus A Djuse ajaa. M.T.Tomorrows Hope ja S.G.Empress ovat kovimmat vastustajat."Clarissa sai viimeksi raskaan juoksun, ja kun havaitsin, ettemme voi voittaa, niin en hätistellyt sitä lopussa. En ymmärrä, miksi kuski johtavan rinnalla halusi puolustaa sitä paikkaa. Clarissa on palautunut hyvin siitä lähdöstä", Alessandro Gocciadoro kertoi.Garden kasvatteja juoksee ennen T85-kohteita. Viktor Brodinin 3-vuotias Casino Garde (Googoo Gaagaa) on kakkosradalla ST:n Nuorten sarjassa. Hans Crebasin Baldan Garde starttaa paalulta Kalmarsundsstayern-lähdössä. Veikko Haapakankaan kovavireinen Deadly Map on 40 metrin takamatkalla, Magnus A Djuse ohjastaa.