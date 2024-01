Toto86-ennakko Solvalla ja Bergsåker: Southwind Boko sisäradalta voitto-otteluun, Nurmoksella monta voittosaumaa

Mats E Djusen ajama Southwind Boko palasi viime keskiviikkona tauolta ja oli johtavan rinnalta hyvä kolmas. Nyt on mailin matka ja sisärata. Broadway Hallin tyttären uskotaan painuvan keulaan ja hallitsevan siitä. Tamma on voittanut 10 kertaa johtopaikalta. Petri Salmelan Beau Levallo on yksi vastustajista.

”Southwind Boko teki keskiviikkona tosi hyvän juoksun johtavan rinnalta ja juoksi talvikengillä. Se oli ensimmäinen kerta kahteen vuoteen, kun tamma meni kengät jalassa. Southwind Boko tuli parin kuukauden tauolta ja menee varmaan eteenpäin, kun sai startin alle. Tauon aikana hevonen rokotettiin. Nyt meillä on sama lähtörata kuin viimeksi, emme pystyneet silloin pitämään johtopaikkaa. Toivotaan, että nyt lähtö ratkeaa paremmin, silloin olemme korkealla. Keskiviikon jälkeen hevonen on tuntunut rauhallisessa treenissä hyvältä”, Nurmos sanoi.

Nurmoksella on muitakin kovia menijöitä keskiviikkona. Isco Am juoksee Solvallaserien 350-karsinnassa, joka on 86-kakkonen. Mats E Djuse ohjastaa, lähtörata on nelonen. Father Patrickin poika on kilpaillut 8 kertaa ja voittanut 6 lähtöä.

Nurmoksen Global Caps nähdään spårtrappa-lähdössä, joka on 86-nelonen. Ready Cashin pojalla on lähdön suurin voittosumma, ja se joutuu starttaamaan radalta 12. Jorma Kontio ajaa. Global Caps on kilpaillut 9 kertaa ja voittanut 8 lähtöä. Solvallaan se tulee tauolta.

Matti Nisosen valmentama Radetzky juoksi lauantaina Rommessa ja jatkaa Solvallan 86-pelin päätöskohteessa. Rommen 75-lähdössä Radetzky eteni sisäratajuoksun jälkeen kuudenneksi.

Toto-kohteisiin tästä