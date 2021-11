Traveran huutokaupasta hevosia Suomeen, ”tämä oli heräteostos”

Thrust Control sijoittui perjantaina kolmanneksi, Don Fanucci Zet ja Cash Cowboy olivat edellä. 6-vuotias Thrust Control muistetaan erityisesti 4-vuotiskaudesta. Se sijoittui Åbyn Kungapokalenissa kolmanneksi, edellä Campo Bahia ja Attraversiamo ja ravasi 300 000 kruunun voiton Ina Scots Ära -kisassa Mantorpissa. Cantab Hallin poika on tänä vuonna kilpaillut Christoffer Erikssonin valmennuksessa. 14 starttia on tuonut totosijat 0-1-2 ja rahaa 131 800 kruunua. Thrust Controlin voittosumma on 1 382 537 kruunua ja ennätys 11,0a.

”Olen kyllä pitkään katsellut ja yrittänyt ostaa starttihevosta Traveran huutokaupasta. Mutta tämä Thrust Control oli kyllä heräteostos. Erityisesti siihen vaikutti se perjantain startti, jossa hevonen näytti freesiltä ja tuli hyvin perille asti. Eikä hintakaan noussut aivan mahdottomaksi,”, Henriikka Kokko kertoi. Hänet muistetaan Lars Ingman Oy:n ja Tuomas Korvenojan monen huippuhevosen hoitajana.

”Minulla ja Karri Aallolla on yksi hevonen Donatello Hoss Nurmijärven Röykässä, jossa on iso ratsutalli. Donatellon kanssa on ollut hankositeen kanssa ongelmia, ja kilpailemaan ei olla nyt hetkeen päästy. Sinne Röykkään Thrust Control myös tulee varmaan jossain vaiheessa, tulevalle kesällä etsin starttihevosta. Mutta ensin yritetään Ruotsissa. Soittelin heti Jonna Irrille, ja hän lupasi ottaa Thrust Controlin treeniin.”

”Varsojen kanssa olisi mukava pelata, mutta niiden valmentaminen vaatii niin erilaiset treenipaikat, ehkä rataympäristö olisi paras paikka. Siksi pitää harrastaa nyt valmiiden starttihevosten kanssa.”

Lady Cashin voittosumma on 696 750 kruunua ja ennätys 11,7a. Sillä on yksi varsa, 1-vuotias Com Bella, jonka isä on Villiam. Huutokauppatietojen mukaan Lady Cash oli tänä vuonna kantavana Muscle Massivesta, mutta on luonut varsan. Lady Cashilla on hieno suku. Lady Zoot on kolmas emä, sen jälkeläisistä muistetaan erityisesti Lady Snärt, jonka voittosumma oli yli viisi miljoonaa kruunua.

Huutokaupan kalleimmaksi nousi 4-vuotias tamma Rapunzel, josta Merike Vörahanso maksoi 290 000 kruunua. Broad Bahnin tyttären voittosumma on 426 200 kruunua ja ennätys 12,4a.

