Travera huutokauppa
Miika Tenhunen osti Sweet Gamen.Kuva: Travera
Ulkomaat

Traveran kaksi kalleinta Suomeen, Gimpanzeen tytär ja Calgary Gamesin poika

Traveran lauantai-illan huutokaupan kalleimmat, 3-vuotiaat Newbury Park ja Sweet Game ostettiin Suomeen.
Julkaistu
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Travera
Newbury Park
Sweet Game
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