Travera hevoshuutokauppa
Salo Stable osti Kong Veniencen.Kuva: Travera
Ulkomaat

Traveran lauantain huutokauppa: Kalleimmat suomalaishevoset jäivät kotitalleihin

Traveran lauantai-illan huutokaupassa oli myynnissä suomalaisomistajien hevosia. Mutta kauppoja ei Traveran kautta kalleimmista tullut.
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Travera
Charmant de Zack
Dundee As
Ptolemaeus Boko
Kong Venience
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