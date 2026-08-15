Traveran lauantain huutokauppa: Kalleimmat suomalaishevoset jäivät kotitalleihin

Annamari Sipilän omistaman Dundee Asin hinta nousi 580 000 kruunuun (52 989 €). Sipilän Tight Reinsin kohdalla hinta pysähtyi 130 000 kruunuun (11 877 €). Horsepoint Oy:n omistama Charmant de Zackin hinta kipusi 240 000 kruunuun (21 926 €). Toni Sarkaman Ptolemaeus Boko kipusi 210 000 kruunuun (19 186 €). Kaikki hevoset jäivät myyjille.Terästallit Oy:n & Garde Hästar AB:n Cash Garden hinnaksi tuli 36 000 kruunua (2924 €). Jouni Karppinen on uusi omistajaMuutamia hevosia tuli suomalaisostajille. Ravipalvelu Ilkka Korpi Oy huusi siitostamma Hanna Sisun 20 000 kruunulla. 9-vuotias Ready Cashin tytär on kantavana Justice U.S:stä (Chapter Seven).Henry Leinonen osti Betting Chicanan 32 000 kruunulla. Father Patrickin 3-vuotias tytär ei ole vielä kilpaillut.Salo Stablen hankinta oli Kong Venience, sen hinta nousi 180 000 kruunuun. Face Time Bourbonin 6-vuotias poika on juossut ennätyksen 12,0a, sen voittosumma on 674 7943 kruunua. Kong Venience maksoi 1-vuotiaana Åbyn huutokaupassa 800 000 kruunua.Anne Ala-Korpi osti viikko sitten Traverasta Römossan-tamman 100 000 kruunulla. 5-vuotiaan Bold Eaglen tyttären ennätys on 11,9a ja voittosumma 342 800 kruunua.Niina Sierilä huusi You Love Q.C:n 34 000 kruunulla. Uncle Lassen 4-vuotias poika on tienannut 96 900 kruunua, ennätys on 14,8a.Linkki Traveran huutokaupan tuloksiin