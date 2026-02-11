Tulinas Eddie ja Tamara Skutnabb Bergsåkerin voittajat, tiistaina suomalaismenestystä Ruotsista ja Ranskasta

Tulinas Eddie lähti takarivistä, ja juoksupaikka oli porukan perällä. Tamara Skutnabb käänsi kiriin 800 metriä ennen maalia. Tulinas Eddie tuli vahvasti, ja 5-vuotias Cash Gamblen poika kurkotti ykköseksi ajalla 16,5/2640. Tulinas Eddie voitti myös tammikuun lopulla Bergsåkerissa."Tulinas Eddie on hieno, pieni hevonen. Olin hieman huolissani, kun suosikki (Fakir Vendil) sai kärjessä vetää hiljaa. Mutta Tulinas Eddie osaa kiriä. Ehkä ajamme täällä kotiradalla seuraavaksi T85-lähdön, mutta katsotaan, otetaan nyt vain lähtö kerrallaan", Skutnabb kertoi voittajahaastattelussa.Bergsåkerin kylmäveristen lähdössä juoksi hevonen, joka saatetaan nähdä jo kevään avoimissa kansainvälisissä suurkilpailuissa. Noralf Braekken karautti Bleke Borkenin kasiradalta keulaan heti alkumatkalla. Bork Odinin 6-vuotias poika jätti muut jo viimeisellä takasuoralla ja paineli ylivoimaiseen voittoon ajalla 23,8a/2140. Bleke Borken tuli viimeiset 600 metriä 20,0-vauhtia.Bleke Borken on kilpaillut 46 kertaa ja voittanut 27 lähtöä. Valmentajan mukaan se palaa Bergsåkeriin puolentoista viikon kuluttua. Silloin ajetaan T85-kierros ja Alf Jonssons lopp 150 000 kruunun ykkösellä.Pakkasen tallin Ray Of Sunshine juoksi Solvallaserien420-karsinnassa. Well Builtin 5-vuotias tytär joutui avaamaan ensimmäiset 500 metriä 10,5. Se tsemppasi keulasta viidenneksi Claes Sjöströmin ajamana. Örjan Kihlströmin ajama ja Christoffer Erikssonin valmentama Indy Boy punnersi johtavan rinnalta ykköseksi ennen tallikaveria Keep Loving You."Indy Boyn paras ominaisuus on vahvuus, uskalsin ajaa sen johtavan rinnalle. Se on vähän erikoinen menemään, mutta tuntui ihan hyvältä tänään", Kihlström sanoi.Timo Nurmoksen valmentama Facetime Dream palasi tauolta T86-pelin päätöskohteessa. Se kiri Magnus A Djusen ajamana kolmannesta ulkoa vakuuttavasti ykköseksi ajalla 12,5a/1640m. Laura Marttinen hoitaa. Nina Pettersson Perklénin Borups Diamant oli seitsemäs ja Midsummer Sun 10."Facetetime Dream teki hienon paluun kilparadoille. Mukavinta on, että hevonen on taas kunnossa. Myös isolle omistajaporukalle tämä on iloinen asia", Laura Marttinen kertoi ATG Liven haastattelussa.Irradia Ab:n ja Ismo Haapasen Laser Well Oy:n omistama Play The Music palasi tauolta Solvallan avauslähdössä. Nurmoksen valmentama 4-vuotias Nuncion poika kiri Magnus A Djusen ajamana kolmanneksi. Conrad Lugauerin Little Pony eteni ylivoimavoittoon ajalla 15,4a/2140.Nurmoksen valmentama Ursinia palasi voittajaksi yhden kakkossijan jälkeen ennen 86-kohteita ajetussa mailin ryhmässä. Magnus A Djusen ajama Propulsionin 5-vuotias tytär veti toisen radan jonoa. Ursinia ratkaisi helposti ja viiletti ykköseksi ajalla 12,9a/1640. Ursinia on kilpaillut 10 kertaa ja voittanut 7 lähtöä. Anton Punkka hoitaa."Ursinia on iso ja hieno hevonen. Meille ei jäänyt muuta vaihtoehtoa, kuin ajaa johtavan rinnalla ja odottaa loppusuoraa. Saimme otteen heti maalisuoran alussa", Djuse sanoi.Tiistaina saatiin suomalaismenestystä niin Ruotsista kuin Ranskasta. Jonna Irrin Crazy Janye ja Margaritaz voittivat Uumajassa, Onkel Investin Jason Express Axevallassa. Stall Nikkasen Månskenstösen nappasi kolmossijan Vincennesin tiistairaveista.Jonna Irrin ja Taneli Säteen tallista kilpaili Uumajan tiistain lounasraveissa 8 hevosta, ja sen lisäksi oli vielä 2 hevosta koelähdössä. Kotiradalta tuli kaksi voittoa. Ulf Ohlssonin ajama Crazy Janey jyräsi johtavan rinnalta ykköseksi ja toi Irrille ensimmäisen ykkösen. Marko Pennasen omistama Orlando Vicin 4-vuotias tytär ravasi voittotuloksen 18,7a/2140."Ajoin tällä viime vuonna, silloin tuli laukka volttilähdössä, nyt oli autolähtö, ja mentiin ravia. Crazy Janey teki hienon esityksen", Ohlsson sanoi.Margaritaz toi kaksikolle Irri-Ohlsson toisen voiton. Irrin ja Säteen kasvattama ja omistama Readly Expressin 4-vuotias tytär painui kakkosradalta keulaan ja veti perille asti. Voittotulos oli 15,6a/1640. Heidi Hiltusen ajama Jelinek nousi kakkoseksi. Irrin toinen hevonen Self Taught Rosie pinnisti johtavan takaa kolmanneksi. Alva Sallinen on voittajan hoitaja."Ekat 200 metriä mentiin kovaa, sen jälkeen sain rauhoittaa vauhtia. Voitto tuli varmasti", Ohlsson totesi.Axevallassa ajettiin tiistain T64-ravit. Onkel Investin Jason Express juoksi 64-ykkösessä. Dwight Pieters ajoi alkumatkan johtavan takana, mutta nosti Readly Expressin pojan hyvissä ajoin toisen jonon vetäjäksi. Jason Express tuli niukasti mutta varmasti Incomparablen ohi ja voitti ajalla 14,5/2140. Maria Törnqvist valmentaa ja Ira Lahti hoitaa."Jason Express teki hyvän kauden aloituksen. Olisi pitänyt istua vielä kauemmin johtavan takana, mutta Jason Express ratkaisi kyllä hyvin. Tähtäämme jatkossa V85-lähtöihin", Pieters sanoi. Jason Expressin edellinen kilpailu oli lokakuulta, se juoksi viime vuonna 424 500 kruunua.Stall Nikkasen omistama Månskenstösen juoksi Vincenneissä montelähdössä, jossa kuskeina olivat oppilasohjastajat. Andrea Roussel ajoi alkumatkan takajoukoissa. Månskenstösen eteni loppukaarteen sisärataa pitkin ja viiletti 5880 euron kolmossijalla, Björn Goop valmentaa. Maria Törnqvist sai iloita voitosta myös Ranskassa. Hänen valmentamansa Patton paineli Estelle Croisicin ratsastama ykköseksi. 18 900 euron voitto tuli ajalla 12,0/2175. Ykkönen oli Trixtonin pojan seitsemäs peräkkäinen.