UET Elite Circuit. Solvalla

Ulkomaan ravit

UET Elite Circuit 2023 -sarjan loppupisteet julkaistiin: Go On Boy ja Vivid Wise As kärjessä, Hierro Boko miljoonafinaaliin

UET Elite Circuit 2023 -kilpailusarjan viimein osalähtö Grand Prix de Wallonie ajettiin lauantaina Monsin radalla Belgiassa.