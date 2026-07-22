UET Elite Circuit jatkuu, Hugo Åbergs Memorial tiistaina Jägersrossa, Allegiant radalta yksi

Hugo Åbergs Memorial ajetaan mailin matkalla. Voittaja palkitaan 1 609 000 kruunulla eli jokainen juostu metri tuo voittajalla 1000 kruunua. Lähtöradat arvottiin tiistaina Jägersron lounasraveissa.Elitloppet-voittajan ja ME-tamman Allegiantin nimilappu nousi ensimmäisenä arvontalaatikosta urheilujohtaja Mats Ahlqvistin toimesta. Seuraavaksi nousi toisesta arvontakorista ykkönen eli Allegiant starttaa radalta yksi. Heti alkoi pohdinta, onko se uhka vai mahdollisuus, pystyykö Örjan Kihlström pitämään keulapaikan?"Tämä arvonta herättää takuulla spekulaatioita. Alussa ajetaan varmasti täyttä vauhtia. Uskon, että meille tulee paljon yleisöä katsomaan Allgiantia, josta on tullut jo tähti", Mats Ahlqvist sanoi radan tiedotteessa.Daniel Wäjerstenin tallista tulee kaksi hevosta. Mellby Jinx on radalla viisi ja Gio Cash takarivissä. Mellby Jinx voitti viime vuonna Finlandia-Ajon. Gio Cash oli tämän vuoden Finlandiassa kolmas. Mellby Jinx on nopea avaaja, ja sen uskotaan haastavan Allegiantin alun kiihdytyksessä. Wäjestenin Kuiper olisi Mikkelin voittajana saanut paikan Åbergsiin, mutta sitä ei ilmoitettu.Kotiradan Luke The Spook ja Barack Face saivat hyvät lähtödata 3 ja 4. Lutfi Kolgjini vakuutti arvontatilaisuudessa, että molemmat hevoset ovat kovassa kunnossa.Alessando Gocciadoron tallista tulee Funny Gio. Lotterian nelossijan jälkeen se kilpaili kesäkuun lopulla Gran Premio Freccia d'Europassa, jossa tuli voitto ajalla 10,6a/1600.St Michel -hevosista Castor The Star on mukana. Se sai seiskaradan."Castor The Star tuntui Suomen reissun jälkeen hyvältä, ja uskon, että hevonen on yhtä hyvä, kun se voitti Bodenissa", Jörgen Westholm kertoi tiedotteessa.Mikkelin voittajista nähdään Jägersrossa Wäjerstenin Monkey Wine, joka starttaa 4-vuotislähdössä. Kaksi Breeders Coursen 3-vuotisfinaalia tähdittävät Jägersron huippuiltaa. Niissä ykköspalkinnot ovat 500 000 kruunua. Onkel Investin Cameron Hills juoksee Hopeadivisioonassa.UET Elite Circuit -sarja jatkuu Jägersron jälkeen Åbyssä, jossa ajetaan Åby Stora Pris 15. elokuuta. Viikko siitä on vuorossa Suomen UET Elite Circuit -osakilpailu Kymi Grand Prix.Hugo Åbergs Memorial - 1609m1 Allegiant/Örjan Kihlström (Daniel Redén)2 Daim Brodda/Eirik Höitomt (Kjetil Helgestad)3 Luke the Spook/Adrian Kolgjini4 Barack Face/Dante Kolgjini (Lutfi Kolgjini)5 Mellby Jinx/Mats E Djuse (Daniel Wäjersten)6 Funny Gio/Alessandro Gocciadoro7 Castor the Star/Magnus A Djuse (Jörgen Westholm)8 Boscha Diablo/Peter Untersteiner (Johan Untersteiner)9 Powwow/Lars Anvar Kolle (Jan Kristian Waaler)10 Gio Cash/Daniel WäjerstenUET Elite Circuit, UET:n sivut