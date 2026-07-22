Hugo Åbergs Memorial
Mats Ahlqvist esittelee lähtölistaa.Kuva: Jägersro
Ulkomaat

UET Elite Circuit jatkuu, Hugo Åbergs Memorial tiistaina Jägersrossa, Allegiant radalta yksi

UET Elite Circuit jatkuu tiistaina Jägersrossa. Hugo Åbergs Memorial on sarjan 12. osakilpailu.
Julkaistu
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Hugo Åbergs Memorial
Mellby Jinx
Allegiant
Gio Cash
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