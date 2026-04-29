UET Elite Circuit jatkuu Italiassa, Lotteriassa kolme karsintaa ja finaali

Kolmella kahdeksan hevosen karsintalähdöllä aloitetaan Agnanon radalla, kolme parasta jatkaa finaaliin. Alessandro Gocciadoron valmennettavia on karsintalähdöissä seitsemän.Always Ek on yksi Gocciadoron valmennettavista ja juoksee Batteria B -karsinnassa. Se voitti Lotterian vuosi sitten Magnus A Djusen ajamana. Djuse ajaa Filipp Rockin pojalla myös tänä vuonna. Arvontatuuria ei ollut, Always Ek sai kasiradan. Gocciadoro itse ajaa First Of Mindilla, sillä on kolmosrata. Marjo Nätyngin valmentama Bleff Dipa sai kakkosradan, Enrico Bellei ajaa.Gocciadoron omilla ajohevosilla kävi hyvä tuuri. Dany Capar sai ykkösradan omaan karsintaansa samoin Executiv Ek.Kaksi Ruotsissa syntynyttä hevosta on mukana karsinnoissa. Jörgen Westholmin valmentama Working Class Hero sai karsintaansa nelosradan ja Gennaro Casillon Dats Tore kakkosradan.Lotteria on UET Elite Circuit -sarjan kuudes osakilpailu. Inmarosa, Go On Boy, Jabalpur ja Iguski Sautonne ovat sarjan kärjessä 21 pisteellä. Always Ek on kuudentena 17 pisteellä. Napolin menestys nostaisi sen sarjan kärkeen. Suomen UET Elite Circuit -sarjan osakilpailu Kymi Grand Prix ajetaan elokuussa.Veijo Heiskanen ajoi Antti Savolaisen Keystone Patriotin Lotteria-voittoon 1983. Karsinnan ykkönen tuli ajalla 15,2a/1600 ja finaalin tuloksella15,6a. Jori Turjan valmentama Varenne voitti Lotterian kolme kertaa, 2000, 2001 ja 2002.Gran Premio della Lotterian karsintalähdöt, matka 1600 metriä, kolme parasta finaaliin. Karsintojen ykköspalkinnot ovat noin 9000 euroa ja finaalin noin 240 000 euroa.Karsinta 1:1 Dany Capar/Alessandro Gocciadoro2 Dats Tore/Vincenzo Luongo3 Funny Gio/Antonio di Nardo4 Dubhe Prav/Santo Mollo5 Falco Killer Gar/Enrico Bellei6 Express d’Arc/Francesco Facci7 Ernesto Spritz/Andrea Farolfi8 Iron du Gers/Nicolas BazireKarsinta 2:1 Finalmente Par/Antonio Simoli2 Bleff Dipa//Enrico Bellei3 First of Mind/Alessandro Gocciadoro4 Banderas Bi/Roberto Vecchione5 East Asia/Andrea Guzzinati6 Cobra Killer Gar/Gabriele Gelormini7 Fellow Wise As/Nicolas Bazire8 Always Ek/Magnus A DjuseKarsinta 3:1 Executiv Ek/Alessandro Gocciadoro2 Follia d’Esi/Marco Stefani3 Free Time Jepson/Andrea Guzzinati4 Working Class Hero/Gabriele Gelormini5 Frank Gio/Matthieu Abrivard6 Diva del Ronco/Mario Minopoli Jr.7 Far West Bi/Francesco Facci8 Fly Top/Roberto VecchioneUET-Trot, UET Elite Circuit