UET Elite Circuit -sarjassa enää yksi karsintakilpailu, Go On Boy edelleen kärjessä

Enrico Montagnen valmentama italialaisori Dimitri Ferm voitti Cesenassa ajetun Campionato Europeon lauantaina ja nousi Elite Circuitin pistetaulukossa kahdeksanneksi.Ranskan Go On Boy johtaa edelleen sarjaa. Romain Derieuxin Go On Boy on voittanut kaksi osakilpailua Prix de Francen ja Elitloppetiin. Derieux sai heinäkuun lopulla kolmen kuukauden kilpailukiellon, ja LeTrotin sivuilla Go On Boy on yhä ilman valmentajaa. Derieux joutui kieltoon, kun hänen hevosistaan on löytynyt kolme kertaa positiivinen dopingnäyte viiden vuoden aikana.Grand Prix de Wallonie on UET Elite Circuitin viimeinen osakilpailu. Se ajetaan Belgian Monsissa 20. syyskuuta. 12 eniten pisteitä kerännyttä selviää finaaliin, joka juostaan Solvallassa 11. lokakuuta. Voittaja saa 2,8 miljoonaa kruunua.Ruotsalaishevosia on runsaasti menossa finaaliin. Önas Prince, Kentucky River, Don Fanucci Zet, Borups Victory, Mellby Jinx ja Petri Puron kasvattama Staro Mack Crowe ovat 12 parhaan joukossa. Borups Victory voitti Kymi Grand Prixin, joka on Suomen ainoa UET Elite Cicuit -osakilpailu.Linkki UET Elite Circuitin sivuilleUET Elite Circuit, tilanne Campionato Europeon jälkeen:1 Go On Boy/Ranska 65 pistettä2 Önas Prince/Ruotsi 423 Always Ek/Italia 424 Kentucky River/Ruotsi 405 Don Fanucci Zet/Ruotsi 376 Borups Victory/Ruotsi 377 Emeraude de Bais/Ranska 248 Dimitri Ferm/Italia 23,59 Inmarosa/Ranska 2110 Mellby Jinx/Ruotsi 2011 Executiv Ek/Italia 2012 Staro Mack Crowe/Ruotsi 1913 Daim Brodda/Ruotsi 1914 Emma dei Veltri/Italia 1715 A Fair Day/Ruotsi 1716 Dany Capar/Italia 1717 Ampia Mede Sm/Italia 1518 Massimo Hoist/Suomi 15----45 Lightning Stride/Ruotsi 651 Crepe Match/Suomi 563 Goeland d’Haufor/Suomi75 Holcombe Zet/Ruotsi 1Jäljellä olevat osakilpailut:20.9. Mons – Grand Prix de WallonieFinaali:11.10. Solvalla – UET Elite Circuit