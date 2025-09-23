Ravit UET Elite Circuit
Go On Boy on UET Elite Circuit -sarjan kärkihevonen.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

UET Elite Circuitin karsintalähdöt ajettu ja pisteet päivitetty, Idao de Tillard nousi finaaliin

Grand Prix de Wallonie oli UET Elite Circuitin viimeinen osakilpailu. UET on päivittänyt lopullisen pistetilanteen.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Go On Boy
UET Elite Circuit
Idao de Tillard
Always Ek
Önas Prince

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi