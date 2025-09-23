UET Elite Circuitin karsintalähdöt ajettu ja pisteet päivitetty, Idao de Tillard nousi finaaliin

Ranskan Go On Boy oli sarjan ykkönen. Romain Derieuxin Go On Boy on voittanut kaksi osakilpailua Prix de Francen ja Elitloppetiin. Derieux sai heinäkuun lopulla kolmen kuukauden kilpailukiellon, ja LeTrotin sivuilla Go On Boy on yhä ilman valmentajaa.Inexess Bleu voitti Wallonien lauantaina Monsissa. Täysi pistepotti nosti sen kokonaispisteissä sijalle 22. Josh Power oli Monsin kakkonen ja on pisteissä 18. Idao de Tillard sijoittui kolmanneksi. Se oli ennen Monsin kilpailua Elite Circuitissa sijalla 22, mutta kolmossija toi sen verran paljon pisteitä, että Idao de Tillard nousi kärkikymmenikköön sijalle 9. Paikka UET Elite Circuitin finaalissa on varma, jos taustajoukot sinne haluavat lähteä.”On mahdollista, että Idao de Tillard kilpailee finaalissa, mutta emme ole vielä tehneet lopullista päätöstä. Thierry Duvaldestin ajaa vielä treenin ja katsoo, että kaikki on kunnossa. Olimme Monsissa juuri sitä varten, että saisimme paikan Solvallaan”, hevosen hoitaja norjalainen Susanne Ohme sanoi Travrondenin haastattelussa.Elite Circuitin 12 eniten pisteitä kerännyttä ovat oikeutettuja finaaliin, joka juostaan Solvallassa superlauantaina 11. lokakuuta. Voittaja saa 2,8 miljoonaa kruunua. Viisi eniten pisteitä kerännyttä saavat valita lähtöradat. Kärkikymmeniköstä Emeraude de Bais on lopettanut kilpailemisen, eikä saavu Solallaan.Ruotsalaishevosia on runsaasti menossa finaaliin. Önas Prince, Kentucky River, Don Fanucci Zet, Borups Victory, Petri Puron kasvattama Staro Mack Crowe ja Mellby Jinx ovat 12 parhaan joukossa. Borups Victory voitti Kymi Grand Prixin, joka on Suomen ainoa UET Elite Cicuit -osakilpailu.UET Elite Circuit, lopullinen pistetilanne1 Go On Boy/Ranska 65 pistettä2 Önas Prince/Ruotsi 423 Always Ek/Italia 424 Kentucky River/Ruotsi 405 Don Fanucci Zet/Ruotsi 376 Borups Victory/Ruotsi 377 Inmarosa/Ranska 288 Emeraude de Bais/Ranska 249 Idao de Tillard/Ranska 2410 Dimitri Ferm/Italia 23,511 Staro Mack Crowe/Ruotsi 2312 Mellby Jinx/Ruotsi 2013 Executiv Ek/Italia 2014 Daim Brodda/Ruotsi 1915 Emma dei Veltri/Italia 1716 A Fair Day/Ruotsi 1717 Dany Capar/Italia 1718 Josh Power/Ranska 1719 Ampia Mede Sm/Italia 1520 Massimo Hoist/Suomi 1521 Hohneck/Ranska 1522 Inexess Bleu/Ranska 15----48 Lightning Stride/Ruotsi 653 Crepe Match/Suomi 556 Dundee As/Italia 465 Goeland d’Haufor/Suomi73 Main Stage/Suomi 181 Holcombe Zet/Ruotsi 1Finaali:11.10. Solvalla – UET Elite CircuitUET Elite Circuit sivulle tästä linkistä