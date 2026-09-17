Elitloppet-ravit Solvallassa
Inexess Bleu nähtiin keväällä Elitloppetissa.Kuva: Solvalla
Ulkomaat

UET Elite Circuitin viimeinen karsintakilpailu lauantaina Belgiassa, Inexess Bleun johdolla pistejahtiin

Grand Prix de Wallonie on UET Elite Circuitin 16. ja viimeinen karsintakilpailu. Se ajetaan Monsin radalla lauantaina.
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Mons
Grand Prix de Wallonie
UET Elite Circuit
Inexess Bleu
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