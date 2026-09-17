UET Elite Circuitin viimeinen karsintakilpailu lauantaina Belgiassa, Inexess Bleun johdolla pistejahtiin

Kymmenen hevosta tavoittelee Wallonien 72 000 euron ykköstä. Eniten on pelissä Inexess Bleulla, jonka tulisi voittaa tai olla vähintään kakkonen, jotta paikka UET Elite Circuitin finaaliin aukeaisi. Inexess Bleu voitti vuosi sitten UET Elite Circuitin finaalin Solvallassa.Monsin lähtö on hienotasoinen. Go On Boy on kuudentena Elite Circuitin pisteissä. Se voitti UET Elite Circuitin finaalin 2024, se on Wallonien voittaja vuosilta 2023 ja 2024 sekä Elitloppetin ykkönen 2025. Frank Gio, Keep Going ja Krack Time Atout kuuluvat Euroopan eliittiin. Frank Gio palaa tauolta, sen edellinen kilpailu oli huhtikuussa. Se on sijalla 11 Elite Circuitin pisteissä.UET Elite Circuitin finaali juostaan Torinossa 11. lokakuuta. 12 eniten pisteitä kerännyttä pääsee mukaan. Daniel Redénin tallin Epic Kronos ja Don Fanucci Zet ovat kärjessä, Francesco Zet on neljäntenä, Allegiant viidentenä ja Kentucky River seitsemäntenä. Francesco Zet on loukkaantunut, eikä kilpaile enää. Don Fanucci Zet voitti Suomen ainoan UET Elite Circuitin osakilpailun Kymi Grand Prixin. Torinon finaaliin järjestetään lentokuljetus.Grand Prix de Wallonie2480m – 1. palk. 72 000 euroa1 Harley Gema/Alan Gendrot (Marc Sassier)2 Frank Gio/Matthieu Abrivard (Sebastien Guarato)3 Keep Going/Mathieu Mottier4 Krack Time Atout/Franck Nivard (Sebastien Guarato)5 Inexess Blue/Alexandre Abrivard (Laurent Claude Abrivard)6 Go On Boy/Romain Derieux7 Cobra Killer Gar/Gabriele Gelormini (Erik Bondo)8 Cicero Noa/Francis Neirinck9 Jingle du Pont/Nicolas Bazire10 Falco Killer/Jules van den Putte (Thierry Duvaldestin)UET Elite CircuitMons, lähtölistat