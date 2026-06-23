Ravit Italia
Free Time Jepson voitti 4-vuotiaana Fyraåringselitenin Solvallassa.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

UET Elite Circuitissa uusi johtohevonen, Prix René Ballieren kakkonen sarjan kärkeen

Sunnuntaina Vincennesissä ajettu Prix René Balliere oli UET Elite Circuit -sarjan 10. osakilpailu.
Julkaistu
Loading content, please wait...
UET Elite Circuit
Free Time Jepson
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi