UET Elite Circuitissa uusi johtohevonen, Prix René Ballieren kakkonen sarjan kärkeen

Clément Duvaldestin ajoi Idao de Tillardin voittoon Prix René Ballieressä Vincennesissä. Alessandro Gocciadoron valmentama Free Time Jepson kiri toiseksi Andrea Guzzinatin ajamana. Kakkossija kartutti Free Time Jepsonin pistepussia 11 pisteellä, ja Face Time Bourbonin pojan kokonaispistemäärä on 37. Se toi saejan kärkipaikan.Go On Boy on edelleen kakkosena, pisteitä 30. Daniel Redénin valmentamat Francesco Zet ja Epic Kronos ovat seuraavina. Idao de Tillard nousi Ballieren voiton myötä 19 pisteeseen, jolla se on 11. sijalla.UET Elite Circuit palaa Prix René Ballieren jälkeen Pohjoismaihin. Ulf Thoresen Grand International ajetaan heinäkuun alussa Jarlsbergissa ja Hugo Åbergs Memorial Jägersrossa heinäkuun lopulla. Åby Stora Pris juostaan 15. elokuuta ja viikko siitä on vuorossa Suomen Elite Circuit -lähtö Kymi Grand Prix.UET Elite CircuitTilanne 10 osakilpailun jälkeen1 FREE TIME JEPSON/Italia 37 pistettä2 GO ON BOY/Ranska 303 FRANCESCO ZET/Ruotsi 264 EPIC KRONOS/Ruotsi 265 INMAROSA/Ranska 246 FRANK GIO/Italia 227 ALWAYS EK/Italia 218 JABALPUR/Ranska 219 IGUSKI SAUTONNE/Ranska 2110 HOKKAIDO JIEL/Ranska 1911 IDAO DE TILLARD/Ranska 1912 HARLEY GEMA/Ranska 18UET Elite Circuit, UET:n sivut