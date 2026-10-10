Don Fanucci Zet ruotsalainen ravuri
Don Fanucci Zet voittaa Kymi Grand Prix -kisan helposti.Kuva: Maisa Hyttinen
Ulkomaat

UET-finaalit sunnuntaina Torinossa – "Hevosten lentomatka meni oikein hyvin"

UET Elite Circuitin ja 4-vuotiaiden UET Grand Prixin finaalit juostaan sunnuntaina Torinossa, jossa ravit alkavat kello 16 Suomen aikaa.
Julkaistu
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