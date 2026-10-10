UET-finaalit sunnuntaina Torinossa – "Hevosten lentomatka meni oikein hyvin"

UET Elite Circuitissa kolmelle eniten pisteitä keränneille hevoselle pääsivät valmentajat valitsemaan radat. Daniel Redén valitsi Don Fanucci Zetille kolmosen. Pisteiden kärkihevonen Go On Boy on kakkosradalla ja Free Time Jepson nelosella. Epic Kronos oli pisteissä kakkonen, mutta se on loukkaantunut. Don Fanucci Zet sijoittui viime vuoden finaalissa Solvallassa kakkoseksi. Go On Boy voitti Elite Circuitin 2024. Redénin toinen hevonen Kentucky River lähtee suurpotin jahtiin radalta 12. Harley Gema on ykkösradalla. Prix d'Amériquen nelonen Frank Gio on yksi suosikeista, se starttaa vitoselta. Voittaja saa 250 000 euroa."Don Fanucci Zet sai viimeksi liian myöhään kiriluvan, mutta hevonen oli joka tapauksessa hyvä ja tuli 07,5 viimeiset 700 metriä, enempää ei voi vaatia. Ajoin maanantaina kovemman treenin, ja Don Fanucci tuntui hyvältä. Kaikki näyttää hyvältä ennen finaalia. Lähtörata on hyvä, ajamme ilman kenkiä ja jenkkikärryillä", Redén kertoi Stall Zetin sivuilla."Kentucky River oli liian pirteä johtavan ulkopuolella viimeksi, ja loppusuoralla tulivat maitohapot. Hevonen näyttää kuitenkin hyvältä, se on treenannut hyvin, ja uskon, että kunto on myös hyvä. Lähtörata on pahin mahdollinen, toivotaan, että juoksu menee jotenkin, ja hevonen saa spurtata loppusuoralla."Ruotsin Derbyvoittaja Mellby Narrow on UET GP:ssä nelosradalla. Daniel Wäjerstenin valmennettava kuuluu suosikkeihin. Se voitti keväällä Vermossa Glenn Kosmos Memorialin. UET GP:n karsinnan voitto tuli Åbyssä ajalla 10,8a/2140. Adrian Kolgjinin Milady Josselyn oli toisen karsinnan voittaja. Myös kakkonen Mattias Djusen Recycle Cash on finaalissa. Sen hoitaja Viktor Remneby on myös tuoreen Derbyvoittajan Nanda Devi Cutin hoitaja. Remneby katseli Torinossa, kun Mats E Djuse ajoi suurvoiton Solvallassa. Alessandro Gocciadoron Guglielmo Jet sai mainion kakkosradan finaaliin. Fragolino Rosso on kova saksalainen, joka on voittanut lähes jokaisen kilpailunsa. Karsinnan se voitti Vincennesissä. UET GP:n finaalin ykkönen on 200 000 euroa.Pohjoismaisille hevosille järjestettiin lentokuljetus, joka lähti Tukholmasta. Koneessa matkusti 9 hevosta, ruotsalaisten lisäksi mukana oli myös norjalaisia hevosia."Lentomatka meni oikein hyvin. Kaikki hevoset menivät rauhallisesti ramppia pitkin koneeseen. Täällä Torinossa hevoset ovat syöneet ja juoneet hyvin, joten siltä osin kaikki on kunnossa. Luulen, että hoitajat olivat matkasta enemmän väsyneitä kuin hevoset", kertoi ATG:n lähetyksessä haastateltu Mia Båth, joka vastaa hevosten ja hoitajien matkasta.UET-finaalien lisäksi Torinossa ajetaan 3-vuotiaiden Derby Italiano del Trotto, jossa palkintopotti on huikea 800 800 euroa. Alessandro Gocciadoron Il Trio Jet (Wishing Stone) on lähdön isovoittosummaisin 279 390 eurolla. Santo Mollo on sen kuski. UET Elite Circuit Finaali – Varenne Memorial2100m - palkintosumma 500 000 euroa1 Harley Gema/Alan Gendrot (Marc Sassier)2 Go On Boy/Romain Derieux3 Don Fanucci Zet/Örjan Kihlström (Daniel Redén)4 Free Time Jepson/Andrea Guzzinati (Alessandro Gocciadoro)5 Frank Gio/Matthieu Abrivard (Sébastien Guarato)6 Krack Time Atout/Franck Nivard (Sébastien Guarato)7 Daim Brodda/Eirik Höitomt (Kjetil Helgestad)8 Always Ek/Alessandro Gocciadoro9 Powwow/Carl Johan Jepson (Jan Kristian Waaler)10 Luke the Spook/Adrian Kolgjini11 Dubhe Prav/Santo Mollo (Filippo Rocca)12 Kentucky River/Magnus A Djuse (Daniel Redén)UET Grand Prix Finaali2100m - palkintosumma 400 000 euroa1 Milady Josselyn (Ready Cash)/Adrian Kolgjini (Lutfi Kolgjini)2 Guglielmo Jet (Maharajah)/Alessandro Gocciadoro3 Maestro Vrie (Village Mystic)/Mathieu Mottier (Louis Baudron)4 Mellby Narrow (Maharajah)/Daniel Wäjersten5 Fragolino Rosso (Booster Winner)/Robin Bakker (Paul Hagoort)6 Peggy Boko (Robert Bi)/Matthieu Abrivard (Paul Hagoort)7 Miss Matters (Ready Cash)/Romain Derieux (Thierry Duvaldestin)8 My Quality Piya (Goetmals Wood)/Franck Nivard (Fabrice Souloy)9 Ginger Gio (Tony Gio)/Roberto Vecchione (Sébastien Guarato)10 Recycle Cash (Ready Cash)/Magnus A Djuse (Mattias Djuse)11 Mostra de Banvill (Hohneck)/Clement Duvaldestin (Thierry Duvaldestin)12 Gangster Vendil (Power)/Oskar Kylin Blom