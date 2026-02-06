UET julkaisi viime vuoden lääkeainenäytteiden tulokset

Viime vuonna Euroopan ravureista otettiin yhteensä 34 228 näytettä, niistä 128 oli positiivisia. Se on vajaat 0,4 prosenttia.Suurin ravimaa Ranska oli suurin myös löydösten suhteen, niitä tuli 58. Mutta näytteitäkin otettiin kaikkein eniten, 16 945. Ranskassa ajettiin eniten myös ravilähtöjä, 11 124.Italiassa käsiteltiin toiseksi eniten näytteitä 10 259, joista 27 oli positiivisia. Ravilähtöjä juostiin 5771. Tiettävästi myös ST kävi näytteenottomatkalla Italiassa, tulokset kirjattiin todennäköisesti Ruotsiin. Siellä näytteiden määrä oli 3172, ja positiivisia löytyi 3. Ravilähtöjä Ruotsissa kilpailtiin 7623.Suomessa otettiin 994 lääkeainenäytettä ja juostiin 5294 lähtöä. Positiivisia oli 1. Tanskassa 1 positiivinen tulos löytyi 517 näytteen joukosta. Ravilähtöjä oli yhteensä 1821. Norja ei ilmoittanut lukujaan kokouksessa. Pienistä ravimaista Maltalla positiivisten näytteiden osuus on vähentynyt, 86 näytteestä 6 oli positiivisia. Startteja saarella ajettiin 350.