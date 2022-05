Upstate Face jää pois Elitloppet-äänestyksestä – ”Ei mikään Melodifestivalen”

Adrian Kolgjini kertoi syitä, miksi hän jätti Upstate Facen pois äänestyksestä Aftonbladetissa.

”Elitloppet ei ole mikään Melodifestivalen, jossa yleisö äänestää voittajan. Jos pääsisimme mukaan, meillä olisi vain viikko aikaa viimeistellä hevonen. Lisäksi tunsin pettymystä, kun Admiral As sai paikan hyvissä ajoin, mutta me emme. Minulla ei ole mitään Admiral Asia vastaan, mutta minun hevosellani on parempi cv. Ennen Paralympiatravetia en pystynyt valmentamaan hevosta, kuten olisin halunnut, sillä oli polkema, Siksi esitys ei ollut hyvä viimeksi. Anders Malmrot soitti minulle maanantaina ja kertoi, että mahdollisesti tulee äänestys. Silloin vastasin äänestykseen kyllä, mutta nyt se ei tunnu ollenkaan hyvältä ajatukselta.”

Tomas Malmqvistin valmentama Calle Crown, Conrad Lugauerin Night Brodde ja Frode Hamren Stoletheshow ovat hevoset, joita voi äänestää.

Äänestys alkaa klo 18.50 (Suomen aikaa 19.50) lauantaina 21. toukokuuta ja päättyy sunnuntaina 22. toukokuuta klo 11.00 (12.00).

Äänestys tapahtuu osoitteessa www.folketshast.se

Tästä linkistä Solvallan sivuille, jossa on tietoa äänestyksestä ja hevosista