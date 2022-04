Upstate Face loistava – ”ajamme seuraavaksi finaalin”

Express Jet laukkasi heti lähtökiihdytyksessä ja Very Kronos ensimmäisessä kaarteessa. Diamanten painui keulaan, avauspuolikas hurjasteltiin 08,6. Upstate Face eteni rinnalle, mutta Goop halusi ajaa johtopaikalta. Maalisuoralla Upstate Face painui keulaan ja jätti muut. 150 000 kruunua tuli ajalla 12,7a/2140m. Pacific Face kiri kakkoseksi, ja Diamanten kesti kolmanneksi,

Adrian Kolgjini sai vastaanottaa kutsun Paralympiatravetin finaaliin, joka ajetaan Åbyssä toukokuun 7. päivä.

”Avaus oli kova, mutta minä sain ajaa alun rauhallisemmin. Luulin, että Björn (Diamanten/Goop) luovuttaa minulle keulat, mutta ei. Oli tyytyminen ajaa johtavan rinnalta. Upstate Face oli todella hyvä, ja voitto tuli helposti. Monet pienet asiat ovat hevosella nyt paremmin. Se menee hyvin ja voimakkaan tuntuisesti kengillä. Upstate on niin hyvässä kunnossa, että ajamme seuravaksi varmaan vasta Paralympian finaalissa, jonne saimme lipun”, Kolgjini sanoi.

Toto75-kierros alkoi kotiradan hevosen voitoilla. Joakim Lövgren sai pidettyä Lady Belugalla sisäradalta johtopaikan. Se oli ratkaiseva juoksunkulun kannalta. Lady Beluga paineli varmasti ykköseksi ajalla 13,2a/1640m.

Kotiradan merkeissä jatkettiin. Christoffer Erikssonin Grappa Boy kiri napakasti Klass II -sarjan voittoon kakkoskohteessa. Djali Bokon poika ravasi voittotuloksen 16,3/2640m.

Lövgrenin Oscar L.A. oli paras hopeadivisioonassa, joka oli kolmoskohde. Oscar L.A. pääsi kiihdytyksessä ohi Rackhamin ja sai keulassa rauhoittaa vauhtia. Maalisuoralla Ready Cashin poika lähti omille teilleen ja oli todella vakuuttava. Voittotulos oli hieno 13,5a/2640m. Maestro Crowe juoksi porukan perällä. Laukka toi hylkäyksen.

”Tällaisesta juoksunkulusta fiilistelin eli alussa piti päästä ohi Rackhamin. Vaatii todella kovaluokkaista hevosta, joka pystyy tekemään tällaisen suorituksen suoraan tauolta. Jatkossa ajetaan 75-lähtöjä, mitään sen suurempia suunnitelmia ei ole. Oscarilla on sellainen luokka, että uskon hevosen nousevan kultadivisioonaan”, Lövgren sanoi.

Neloskohteessa saatiin ensimmäinen ei-kotiradan voittaja. Flemming Jensenin Eenymeenyminymoe starttasi 40 metrin takamatkalta. Se kiri porukan hänniltä takasuoran matkalla kovalla spurtilla kärkihevosen tuntumaan ja eteni maalisuoralla ykköseksi ajalla 13,8/2180m. Onkel Investin Kungfu Lady jäi johtopaikalta yhdeksänneksi.

”Takasuoralla oli pakko ajaa eteenpäin kovaa, jotta pääsimme hyviin asemiin. Loppusuoralla Eenymeenyminymoe tarvitse vähän tukea, mutta tuli silti varmasti ohi”, Jensen kertoi.

Vitoskohde oli Klass I -sarjan hevosille. Lähtö oli laukkojen sävyttämä. Per Henriksenin valmentama King Of Greenwood ravasi ja kiri Stefan Perssonin ajamana ykköseksi ajalla 14,5a/2140m. Suosikki Under Armour laukkasi ja jäi todella kauas. Lövgrenin valmennettava kiisi päätöspuolikkaalla tosi kovaa ja ehti vielä kakkoseksi.

Pronssidivisioona oli kuudes 75-kohdelähtö, se ajettiin mailin ryhmänä. Adrian Kolgjini löysi takarivistä startanneella Orkan von Haithabulla paikan toisesta parista ulkoa. Maalisuoralla Nimczykin tallin ori kiri helppoon voittoon ajalla 13,0a/1640m. Nimczykin Ruotsin filiaali on Kolgjinien Vombin valmennuskeskuksessa.

Iina Aho oli päivän ensimmäinen voittaja. Hän ohjasti Marko Kreivin osaomistaman Hat Trickin montélähdön ykköseksi ajalla 13,5a/1640m.