Uskomaton M.T. Insider voitti neljännen kerran - ”Kilpakengät otetaan nyt pois”

Karsintalähdöistä haettiin kolme finalistia. M.T.Insider laukkaili pruuveissa, mutta lähti kuin raketti, kun oltiin auton perässä. Speedracen ensimmäinen karsinta sujui Olle Alsénin hevosen tahdissa, voittotulos oli 06,4a/640m.

Kaj Widell ajoi Eldorado B:n toisen karsinnan kärkipaikalle. Chablis Ribb painosti rinnalla ja sai jo otteen. Mutta Eldorado B kontrasi ja tuli uudelleen. Voittoaika oli 05,6a/640m. ”Eldorado vähän hapuilu kurvissa, mutta sai vauhdin uudelleen loppusuoralla. Hieno taistelija”, Widelle kehui.

Åke Svanstedt karautti Ready For Moren kärkeen kolmannessa karsinnassa. 12-vuotias Ready Cashin poika piti varmasti ykköseksi ajalla 06,5a/640m.

Alsén hallitsi finaaliin tapahtumia. M.T. Insider piti sisäradalta helposti johtopaikan. Offshore Dreamin poika viiletti kärjessä maaliin saakka ja voitti 100 000 kruunua ajalla 07,5a/640m. Eldorado B tarjosi hyvän vastuksen.

”Tämä oli Insiderin viimeinen startti. Nyt otetaan kilpakengät pois. Hevonen on tehnyt todella hienon uran, ja sen ei tarvitse enää kilpailla. Se sai pienen vamman Sundsvallissa (20.4.), ja tulimme hieman epävarmoin tuntein Solvallaan. Ennen lähtöä sanoin Insiderille, että tämä on vika startti. Ja hevonen oli hyvin tietoinen myös siitä, se on todella viisas”, Alsén kertoi.

M.T. Insider on voittanut Speedracen vuosina 2018, 2019, 2021 Ja 2022. Solvallan urheilujohtaja Anders Malmrot kertoi iloisen uutisen. ”M.T. Insider on merkinnyt kilpailulle todella paljon. Ensi vuodesta alkaen kilpailun nimi on M.T. Insiders Speedrace.”

Sunnuntain ensimmäinen kilpailutapahtuma oli B-ponien Lilla Elitloppet -lähtö. Ilona Rekilän Odd Molly laukkasi lähtösuoralla ja jäi kauaksi kärjestä. Norjalaisen Siril Rosethin Vikas Ross johti. Kisan kolme kertaa aiemmin voittanut Ebba Handlerin Thyra Tyrann pinnisti rinnalle. Norja-Ruotsi -matsi päättyi ratkaisemattomaan. Eroa ei löytynyt, ja tuloksena oli tasapääjuoksu. Odd Molly tuli maaliin kuudentena.