High On Pepper on tehnyt huippukauden ja on suosikki Axevallassa. Kuva: Anu Leppänen

Ulkomaan ravit Axevallan 75-pelissä tänään tiistaina multijackpot, Sylvesterloppet päälähtönä – ”High On Pepper on yksi niistä” Vuosi huipentuu jälleen Axevallan raveihin. Uudenvuodenaaton viimeinen lähtö on Sylvesterloppet, jossa Katja Melkon ja Janne Sorosen valmentama High On Pepper yrittää uusia viimevuotisen voittonsa.