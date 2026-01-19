Uumajan tallialue eristetty, sunnuntain ravit siirretty Bergsåkeriin – "Toivotaan, että selviämme tästä säikähdyksellä"

Uumajan radalla todettiin sunnuntaina iltapäivällä hevosten sairastumisia tallissa numero 4. Oireet viittasivat virusperäiseen EHV-herpessairauteen. Hevosista otettiin näytteitä, ja tuloksia odotetaan saatavan aikaisintaan tiistaina."Oireiden perusteella ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että sairastumiset johtuisivat virusperäisestä EHV-taudista", Svensk Travsportin tiedotteessa kerrottiin.Epäiltyjen tartuntatapausten vuoksi Uumajan radan tallialue on suljettu. Uumajan radan tiedotteessa todettiin:-Eristyksen aikana hevosia ei saa viedä pois tallialueelta, eikä sinne saa tuoda uusia hevosia-Henkilöt, jotka työskentelevät tallialueella eivät saa eristyksen aikana vierailla muilla talleilla. Henkilöt, joilla ei ole työtehtäviä tallialueella, eivät saa tulla eristetylle tallialueelleUumassa piti ajaa tulevana sunnuntaina GS75-ravit. Ne on siirretty Sundsvalliin Bergsåkerin radalle. Ilmoittautuminen päättyy tiistaina aamulla."Tilanne tuli meille yllätyksenä. Meillä hevosia ei ole ollut kipeinä, eikä tietääkseni kenenkään muunkaan ammattivalmentajan tallilla täällä radan alueella. Tilanne on auki, odotetaan nyt tiistaihin, niin tiedämme, miten jatketaan. Tänään treenasimme hevosia ihan normaalisti, toki varotoimet huomioiden. Sunnuntain ravien siirtäminen tuli yllätyksenä. Olisin odottanut nyt ainakin keskiviikkoaamuun, jotta laboratorion tulokset olisivat olleet tiedossa. Toivotaan, että selviämme tästä säikähdyksellä", kertoi Jonna Irri, joka voitti kotiratansa Uumajan valmentajaliigan 2025.Uumajan radan tiedote