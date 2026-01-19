Ravit Ruotsi
Jonna Irri valmentaa Uumajassa.Kuva: Anu Leppänen
Uumajan tallialue eristetty, sunnuntain ravit siirretty Bergsåkeriin – "Toivotaan, että selviämme tästä säikähdyksellä"

Uumajan tallialue on eristetty tartuntavaaran vuoksi. Eristys alkoi sunnuntaina ja jatkuu toistaiseksi.
Jonna Irri

