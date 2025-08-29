Uusia kutsuttuja Yonkersin MM-lähtöön – mukana Mikkelissä kilpailleita hevosia

Double Deceiver, Gio Cash ja Hohneck olivat saaneet kutsut aiemmin. Daniel Redénin Double Deveicer voitti St Michelin ja edustaa USA:ta. Redénin tallista kutsun sai myös Gamin Jaba, joka sijoittui kahdeksanneksi St Michelin stayerlähdössä.Ideal Ligneris nähdään Yonkerissa, se ja Gamin Jaba edustavat Ranskaa yhdessä Hohneckin kanssa. Alessandro Goccadoron Diva Ek tuo Italian värit Yonkersin lippurivistöön. Anu Niskanen on tamman hoitaja. Diva Ek voitti viime vuonna Kouvolassa Tammadivisioonan.Marcus Melanderin Aetos Kronos on juossut Amerikassa vahvasti. Se tulee mukaan ja edustaa Ruotsia. Aetos Kronos nähtiin Kymi Grand Prixissä 2021, jossa se laukkasi.Powwow on norjalaisten hevonen MM-lähdössä. Se sijoittui viimeksi kolmanneksi Margareta Wallenius-Klebergs Pokalissa.Yonkers International Trot juostaan 13. syyskuuta 2011 metrin matkalla. Voittaja saa 500 000 dollaria.”Yonkers Internationalissa kilpailee 10 hevosta. Viimeiset kaksi hevosta tulevat USA:sta ja Kanadasta. Ne ovat selvillä varmaan ensi viikon alussa”, kilpailun promoottori Klaus Koch kertoi Hevosurheilulle.Linkki Yonkers International Trot -sivulleYonkers International Trotkutsutut hevoset:Aetos Kronos/Ruotsi (Marcus Melander)Double Deciever/USA (Daniel Redén)Diva Ek/Italia (Alessandro Gocciadoro)Gamin Jaba/Ranska (Daniel Redén)Gio Cash/Saksa (Daniel Wäjersten)Hohneck/Ranska (Philippe Allaire)Ideal Ligneries/Ranska (Jean-Philippe Monclin)Powwow/Norja (Jan Kristian Waaler)