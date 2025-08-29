Ravihevonen Gamin Jaba Solvallassa
Gamin Jaba kilpailee Yonkers International Trotissa.i.Kuva: Anu Leppänen
Uusia kutsuttuja Yonkersin MM-lähtöön – mukana Mikkelissä kilpailleita hevosia

Yonkers International Trot sai viisi uutta hevosta torstaina. Hevosia on kaikkiaan kutsuttu kahdeksan, jotka edustavat kuutta eri maata.
Yonkers International Trot
Double Deceiver
Gamin Jaba
Diva Ek
Hohneck

