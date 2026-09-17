Solvallan ravirata
Solvalla ajaa ensimmäisen V75-kierroksen marraskuussa.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

ATG tiedottaa: V85 poistuu, V75-peli palaa takaisin

ATG muutti 75-pelin 85-peliksi viime vuoden lokakuussa. Muutos epäonnistui, ja vaihdot ovat laskeneet.
Julkaistu
Loading content, please wait...
ATG
Ruotsin V75
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi