ATG tiedottaa: V85 poistuu, V75-peli palaa takaisin

ATG työntää 85-pelin nyt syrjään. Tuttu 75-peli palaa valikoimaan, ja ensimmäinen kierros on 28. marraskuuta Solvallassa. Yksi muutos sentään tulee, rivihinta on 60 äyriä, entisen 50 äyrin sijaan.75-peli ehti olla ATG:n lippulaiva 32 vuoden ajan ennen kuin 85 syrjäytti sen 25. lokakuuta viime vuonna. ATG:ssä uskottiin, että vaihdot nousevat ja keskivoitot tulevat isommiksi kaikissa voittoluokissa. Toisin kävi. Erityisen huolestuttavia olivat kolme kesäkuukautta. Niiden aikana 85-pelin vaihdot olivat kymmeniä miljoonia kruunuja pienemmät kuin vastaavaan aikaan vuotta aiemmin 75-pelin vaihdot.Tänään torstaina ATG piti medialle tiedotustilaisuuden ja kertoi, että 75-peli palaa takaisin ja on jälleen lauantain johtava ravipeli. 75-peliä voi jatkossa pelata myös pelkästään 7 oikein pelinä (ei jackpotkierroksilla), jolloin voiton saa 2,5-kertaisena."ATG:n hallitus on päättänyt muuttaa lauantaipelien tarjontaa. V85 menee tauolle, ja 28. marraskuuta alkaen V75-peli tulee takaisin", ATG:n puheenjohtaja Peter Norman vahvisti tilaisuudessa."V85 on tuottanut useampia voittoja ja isompia huippuvoittoja, mutta se ei ole mennyt läpi niille, jotka pelaavat usein mutta pienemmillä panoksilla. Samanaikaisesti hevospeleillä on ollut negatiivinen kehitys jo pidemmän aikaa. Se vaikuttaa ATG:n tulokseen ja samalla rahavirtaan ruotsalaiselle ravi- ja laukkaurheilulle. Siksi palaamme nyt takaisin ja päivitämme V75-pelin lauantain pääpeliksi", ATG:n väliaikainen toimitusjohtaja Jörgen Forsberg sanoi tiedotteessa."V75 on meidän vahvin tuotemerkkimme ja merkitsee todella paljon henkilöille, jotka pelaavat hevospelejä. Perusrakenne on sama kuin aiemmin, mutta uutta ovat korkeammat voitot ja V7, joka on uusi mahdollisuus asiakkaalle, joka haluaa pelata vain 7 oikein tulosta. Yhdessä Svensk Travsportin kanssa pyrimme luomaan tasaisempia ja haastavampia lähtöjä, jotka toivottavasti tekevät V75-pelistä vahvemman, jännittävämmän ja hauskemman pelielämyksen jokaisena lauantaina", Forsberg jatkoi.