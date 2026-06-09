Ravivalmentaja Per Engblom
Per Engblomin valmentama Wishuponastar Deo voitti lauantaina Meadowlandsissa.Kuva: James Lisa
Ulkomaat

Valmentaja Per Engblom hävisi kontaminaatiotaiston New Jerseyn valitustuomioistuimessa ja menettää lisenssinsä 380 päiväksi

Engblom ei saa olla lainkaan tekemisissä valmennettavien tai kilpailevien hevosten kanssa.
Julkaistu
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