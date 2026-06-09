Per Engblomin valmentama Wishuponastar Deo voitti lauantaina Meadowlandsissa. Kuva: James Lisa

Ulkomaat

Valmentaja Per Engblom hävisi kontaminaatiotaiston New Jerseyn valitustuomioistuimessa ja menettää lisenssinsä 380 päiväksi

Engblom ei saa olla lainkaan tekemisissä valmennettavien tai kilpailevien hevosten kanssa.