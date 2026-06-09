Valmentaja Per Engblom hävisi kontaminaatiotaiston New Jerseyn valitustuomioistuimessa ja menettää lisenssinsä 380 päiväksi

Per Engblomin tallin ravuri Mon Amour antoi voittojuoksun jälkeen positiivisen virtsanäytteen Meadowlandsissa huhtikuussa kolme vuotta sitten. Se sisälsi opiaattijohdannaista Oxycontinia sekä psyykenlääkkeitä Carisoprodol ja Meprobamate. Ne kaikki ovat ihmisille käytettäviä valmisteita. Sulkysportin mukaan verinäytteestä jäämiä ei löytynyt, joten oletus on, että pitoisuudet olivat pieniä.Engblom kielsi ehdottomasti käyttäneensä tallillaan kyseisiä ihmisvalmisteita. Hänen hevosensa eivät olleet koskaan aiemmin antaneet positiivista dopingnäytettä. Hän esitti epäilyksen, että joku startin jälkeen hevosta käsitellyt henkilö oli aiheuttanut kontaminaation omasta lääkityksestään.Koska opiaattilääkkeet kuten Oxycontin ovat ykkösluokan dopingaineita, Engblomille langetettiin ankara tuomio. Se sisälsi 380 päivää kilpailukieltoa, 6000 dollarin sakon ja 9000 dollarin palkinnon takaisinperimisen. Engblom ilmoitti valittavansa rangaistuksesta niin pitkälle kuin oikeusasteita riittää.Samoihin aikoihin USA:n valmentajat kritisoivat voimakkaasti lukuisia pienten pitoisuuksien aiheuttamia dopingrangaistuksia, joiden syynä pidettiin Amerikassa räjähtänyttä holtitonta “opiaattiepidemiaa” ihmiskäyttäjillä.Valitus sai vihreää valoa heti asian ensimmäisessä virkamieskäsittelyssä, jossa esitettiin kiellon pituudeksi vain 90 päivää. New Jerseyn hevoskilpailuja ja pelaamista valvova Gaming Comission ei sitä hyväksynyt, ja valitusprosessi jatkui siis kolme vuotta.Sillä aikaa Engblom on vakiinnuttanut asemansa valmentajatilaston kakkosena Ron Burken suuryrityksen perässä. Tallin tämän vuoden ansiot ovat yli 3,75 miljoonaa dollaria ja voittoja on kertynyt 205. Engblom palkittiin toukokuun viimeisellä viikolla Meadowlandsin viikon valmentajana.Amerikkalainen dopingtapauksiin erikoistunut nettijulkaisu Paulick Report käsitteli 1.kesäkuuta Engblomin tapausta osana artikkelia, jossa tuotiin esille epäselviä viranomaiskäytäntöjä eri osavaltioiden hevosurheilussa.Engblomin kohdalla todettiin, että mielipiteet jakautuvat ainakin kolmeen näkökulmaan. Osa on sitä mieltä, että viranomaiset yksinkertaisesti vain “heittivät hänet bussin alle”, eivätkä halunneet käsitellä asiaa kunnolla. Toiset iloitsivat siitä, että “rosvot joutuvat kiikkiin”, ja sitten on niitä, jotka paheksuvat pitkää valituskäsittelyä, etenkin kun Engblom on voinut jatkaa toimintaansa sen ajan. Meadowlandsin omistaja Jeff Gural ei ole vielä asettanut häntä porttikieltolistalleen.“Tämä osoittaa, kuinka tärkeää valmentajille on varmistaa, ettei työntekijöillä ole dopingriskiä aiheuttavia lääkityksiä. En usko, että Per voittaa tätä juttuaan, eikä meillä kohta ole muuta mahdollisuutta kuin asettaa hänelle porttikielto”, Gural totesi Paulick Reportille.Paulick Reportin jutussa kiinnitettiin huomiota siihen, että Engblomin puolustuksen valitseman asiantuntijan uskottavuus oli jo aiemmassa tapauksessa todettu kyseenalaiseksi. Koska hän ollut mukana muokkaamassa USTA:n lääkityssääntöjä, hänta ei pidetty riittävän itsenäisenä toimijana antamaan puolueettoman lausunnon. Teoriaa siitä, ettei dopingaineiden löytynyt pieni pitoisuus voi vaikuttaa hevosen suoritukseen, ei katsottu tuomaristossa riittävästi todistetuksi.Tuomioistuin vetosi kolmeen asiakokonaisuuteen: 1) Ensinnäkin valmentajan vastuuseen, ettei hevonen ole joutunut tekemisiin kiellettyjen aineiden kanssa. Ei ole merkitystä, onko se tapahtunut tahallisesti tai vahingossa.2) Toiseksi urheilun uskottavuus vaatii, että löydökset ykkös-tai kakkosluokan dopingainesta tuottavat tuntuvan rangaistuksen, jotta pelaavan yleisön luottamus säilyy.3) Kolmanneksi kontaminaation mahdollisuutta ei pystytty todistamaan luotettavasti. Etenkään siitä, että kontaminaatio olisi tapahtunut lähdön jälkeen, ei tullut esille minkäänlaisia uskottavia todisteita.Engblom ei ole itse kommentoinut tuomiotaan. Hänen hevosensa ovat kilpailleet Meadowlandsissa viime perjantaina ja lauantaina.