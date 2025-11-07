Västerbo Outlander, Livin High Sisu ja Hamilton L.C. perjantain voittajat

Tarja Jussilan Västerbo Outlander (Brillantissime) voitti Bodenissa 3-vuotiaiden Nuorten sarjan, joka ajettiin ennen 64-kohteita. Mika Forss käänsi takamatkalta startanneen tamman kiriin neljännestä ulkoa. Västerbo Outlander eteni vahvasti ja viiletti 50 000 kruunun voittoon ajalla 17,1/2160. Tamma on kilpaillut kaksi kertaa ja voittanut molemmat lähdöt."Jos oma kelloni pitää paikkansa, niin Västerbo Outlander tuli päätöskierroksen 13,5. Tämä on tosi lupaava hevonen ja menee koko ajan eteenpäin. Tarja on tosi hermostunut ennen starttia, mutta onneksi hevonen hoitaa homman niin, että hän voi rauhoittua". kertoi Forss, joka ajoi voiton myös illan päätöslähdössä Mats Rånludin Grappellillä.Petri Salmelan Livin High Sisu ravasi ykköseksi mailin ryhmässä, joka oli 64-pelin kakkoskohde. Ulf Ohlsson käänsi Hard Livinin 4-vuotiaan pojan aikaisin kiriin, ja voitto tuli ajalla 13,4a/1640. Highly Lovely piti johtopaikalta kakkoseksi, ja Hemmi Salmisen Regress W.F. kiri takaa kolmanneksi. Salmisella oli hyvä ilta. Hän ajoi Brandon Ordenin kakkoseksi 64-nelosessa."Livin High Sisu oli hyvä. Se on aina ollut kyvykäs. Tänään se joutui tekemään pitkän kirin kolmatta rataa pitkin", Ulf Ohlsson sanoi.Hanna Olofssonin Chianti L.A. (Mosaique Face) voitti 2-vuotisfinaalin johtopaikalta ajalla 15,4a/1640. Petri Salmelan Amazing Secret (Friendly Bourbon) ja Elle Driver (Captain Corey) veivät seuraavat sijat. Ykköspalkinto oli 50 000 kruunua.Rättvikissä ajettiin perjantain lounasravit. Hanna Lepistön Barabbas laukkasi lähtökiihdytyksessä 65-pelin päätöskohteessa. Tom Johanssonin ajama Eos Font pinkaisi loppukaarteessa keulaan ja oli menossa voittoon, mutta laukka vähän ennen maalia vei ykkösen. Team Melkko&Sorosen valmentama Hamilton L.C. kiri vahvasti ja nousi Rikard N Skoglundin ajamana voittajaksi, kun Eos Font hylättiin. Wania Racing Oy omistaa SJ's Caviarin pojan Hamilton L.C:n, jonka hoitaja on Melissa Melkko."Ajoin vain kakkossijasta, mutta nyt meillä oli tuuria. Hamilton tuntui hyvältä ja kiri hyvin", sanoi Skoglund, joka voitti myös Rättvikin ajajaliigan.Ravien ensimmäisessä lähdössä nähtiin vaarallinen tapahtuma. Daniel Redén ajoi Mikael Cedergrenin valmentaman Loke Burgen ykköseksi. Maalintulon jälkeen Loke Burge potkaisi aivan yllättäen molemmilla jaloilla. Tuuria oli, etteivät takajalat osuneet Redénin päähän, mutta jalka sai osuman. Redén ontui, mutta pystyi ajamaan iltapäivän lähdöt. Loke Burge määrättiin koelähtöön.