Ravit Ruotsissa
Mika Forss ajoi kaksi voittoa Bodenissa ja on toisena ajajaliigassa 30 ykkösellä.Kuva: Jarno Unkuri
Västerbo Outlander, Livin High Sisu ja Hamilton L.C. perjantain voittajat

Bodenissa ja Rättvikissä saatiin suomalaisvoittajia perjantaina.
