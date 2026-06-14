Vauhtijuhlat perjantai-iltana Meadowlandsissa, 4-vuotiaat Super Chapter ja On To Norway jakavat Amerikan kärkiajan 08,1

Päivän ankara sade teki Meadowlandsin radasta supernopean. Nelivuotiaiden 50 000 dollarin Graduate-lähdöt voitettiin samalla Amerikan kauden kärkiajalla 08,1. Marcus Melanderin Super Chapter (Chapter Seven) vei ensimmäisen keulasta kahdella mitalla, ja Ron Burken voittokone On To Norway (Muscle Massive) oli toisen Graduaten paras reilun kahden mitan marginaalilla. Voitto oli ruunan 27. peräkkäinen.Myös 3-vuotiaiden kärkitulosta sekä sivuttiin että parannettiin illan päätöslähdöissä. Apex (Walner) ja Diabolic Hill (Muscle Hill) kamppailivat rinta rinnan 225 000 taalan New Jersey Sire Stakesin Platinum-finaalissa. Dexter Dunn ja Apex pitivät ykkösiksi puolella mitalla. Voittoaika oli 08,7.Toinen Marcus Melanderin valmennettava Nix Nacken (Muscle Hill) pani kauden 3-vuotiaiden kärkiajan vielä paremmaksi 40 000 dollarin NJSS Silver Division -finaalin voittotuloksella 08,4. Dexter Dunn kaasutteli loppukaarteessa johtoon, ja Nix Nacken teki maalisuoralla viiden mitan eron muihin. Voitto oli vuoden ensimmäinen Courant Inc:in ruunalle. Se myytiin nimellä Training Camp 260 000 dollarin hintaan Lexingtonissa 2024.Big Ranger ravasi Scioto Downsissa 3-vuotiaiden rataennätystuloksen 08,7. Tim Tetrick ajoi Anette Lorentzonille edellisen startin jälkeen Ronnie Gillespieltä siirtynyttä oria. Omistaja Madison Global perusteli kohua aiheuttanutta siirtoa valmistautumisella Hambletonianiin. Gillespie halusi ajaa hevosta itse. Big Ranger voitti kaikki 7 starttiaan 2-vuotiaana ja valittiin Ohion vuoden hevoseksi. Tämä kausi alkoi laukalla ja nelossijalla, joita on seurannut 3 voittoa.Big Ranger putosi viime viikolla “Road to The Hambletonian” -rankingin viidenneltä sijalta seitsemänneksi. Melanderin tallin Apex oli ykkönen ja Spencer Hanover kakkonen. Kolmantena pysyi Christopher Beaverin valmentama Endurance. Sitä kärkiviisikossa seurasivat Diabolic Hill ja American Power (Walner).