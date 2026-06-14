Ravit USA
Super Chapter (kuvassa) ja On To Norway jakavat Amerikan kärkiajan.Kuva: Lisa Photo
Ulkomaat

Vauhtijuhlat perjantai-iltana Meadowlandsissa, 4-vuotiaat Super Chapter ja On To Norway jakavat Amerikan kärkiajan 08,1

In Rangen poika Big Ranger paineli lauantaina 08,7-voiton tuhannen metrin radalla Scioto Downsissa.
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Meadowlands
Super Chapter
Apex
On To Norway
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