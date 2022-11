Vegas Wania loistava kakkonen Solvallan karsinnoissa

Magnus A Djusen ajama Frustration (Fourth Dimension) kiirehti Solvallan toisessa karsinnassa keulaan. Riina Rekilä ajoi Vegas Wanian (Father Patrick) johtohevosen rinnalle. Maalisuoralla nähtiin tiukka kamppailu voitosta. Mattias Djusen valmentama Frustration vastasi ja piti niukasti ykköseksi. Vegas Wania taisteli väkevästi ja oli todella hyvä kakkonen. Kärkikaksikko sai ajan 13,0a/1640m, päätöspuolikas hurjasteltiin 10,6-kyytiä. King Of Twiligt (Bold Eagle) oli kolmas ja sai finaalipaikan.

”Frustration on suuri lahjakkuus. Se sai kovaa prässiä Vegas Wanialta, mutta taisteli hyvin. Finaali on taas uusi kilpailu, siellä on paljon hienoja varsoja”, Mattias Djuse sanoi.

Vegas Wanian omistajina ovat Riina Rekilä ja Karin Walter-Mommert, jonka nimi tuli toiseksi omistajaksi 17.10.2022.

Daniel Wäjerstenin Feel No Pain (Walner) piti sisäradalta johtopaikan Solvallan ensimmäisessä karsinnassa. Avauspuolikas mentiin reippaasti 10,9. Feel No Pain paineli ykköseksi ajalla 14,0a/1640m. Immortal Doc (Brillantissime) kiri vahvasti kakkoseksi ja näytti hetken jopa uhkaavan voittajaa. Johtavan takana juossut Gimmie Brodde (SJ’s Caviar) seurasi johtavan takaa kolmanneksi ja finaaliin. Janne Korven ajama Dream Combo (EL Titan) juoksi kolmantena sisäradan jonossa ja oli viides maalissa.

Fiftyfour (Fourth Dimension) oli vakuuttava voittaja Jägersron ensimmäisessä karsinnassa. Ken Ecce ajoi johtopaikalle. Fiftyfour irtosi lopussa helppoon voittoon ajalla 15,3a/1640m. Nelson Greenwood (Tobin Kronos) ja Marko Kreivin kasvattama Pure Harmony (Walner) kirivät muille totosijoille ja finaaliin. Einari Vidgrén Oy:n Kaffe Latte Sisu (Southwind Frank) juoksi Fiftyfourin takana, mutta jäi niukasti neljänneksi ja ulos finaalista.

Marko Kreivin kasvattama Pure Steel (Bird Parker) voitti Jägersron toisen karsinnan. Se tuli vahvasti maalisuoralla, ja Thomas Uhrbergilla oli helppo työ luotsata Gordon Dahlin valmennettava ykköseksi ajalla 14,4a/1640m. Nalanji Boko (Raja Mirchi) nousi kakkoseksi ja johtanut Monaco (Djali Boko) oli kolmas. Furst Igor (Readly Express) laukkasi jo lähtöauton takana.

Svensk Uppfödninglöpningin finaali juostaan Jägersrossa 19. marraskuuta. Voittaja saa 800 000 kruunua, palkinnot tuplataan, jos hevonen on mukana premiechansen-järjestelmässä. Lähtöradat finaaliin valitaan 7. marraskuuta, lähetys on nähtävissä Jägersron Facebook-sivulla.

Triton Sunds lopp oli 86-kierroksen päälähtö Solvallassa. Esprit Sisu otti sisäradalta johtopaikan. Erik Adielsson ajoi Reijo Liljendahlin Admiral Asin sen rinnalle. Vauhti kiristyi tuntuvasti päätöskierroksella, ja Admiral As porhalsi voittoon ajalla 11,6a/2640m. Tulos sivuaa Milligan’s Schoolin ja Very Kronoksen nimissä olevaa ME-aikaa. Brambling nousi kakkoseksi ohi Esprit Sisun.

”Nyt olen todella tyytyväinen. Oltiin jo lähellä vaihtaa valmentajaa, kun menestystä ei tullut. Nyt näyttää taas paremmalta, kun balanssia muutettiin ja jalkoja hoidettiin”, huojentunut Liljendahl kertoi.

”Admiral As tuntui vahvalta koko matkan. Se on joskus laukannut loppusuoralla, ja piti ajaa kireillä ohjaksilla maaliin saakka”, Adielsson selvitti.

Katja Melkon ja Janne Sorosen tallin Happy Go Pepper palasi voittajaksi 86-kuutosessa. Jorma Kontio tarjosi tarkan juoksun. Hän odotteli kiriin lähtöä maalisuoran alkuun. Muscle Hillin 4-vuotias tytär pinkoi terävästi ykköseksi. Nina Honkanen on hoitaja.

”Janne (Soronen) sanoi jo ennen lähtöä, että hevonen on nyt parempi. Se oli koko matkan pirteän tuntuinen. Ei tarvinnut ajaa kuin 200-300 metriä, hevonen kiri hyvin”, Kontio kehui.