Veikko Haapakangas avautui hevosen lyömistapauksesta Kanal 75 -netissä

Veikko Haapakangas menetti ammattivalmentajalisenssin ja sai porttikiellon ravipaikoille puoleksi vuodeksi, kun bensiiniaseman valvontavideosta näkyi, että hän kävi kahteen otteeseen lyömässä hevosta kuljetusautossa.Kanal 75:n haastattelun aluksi Haapakangas, 26, kertoi oman versionsa tapahtumista. He olivat matkalla Rättvikin V85-raveihin, hevonen matkusti yksin vapaana kuljetustilassa. Se alkoi kolistella, ja ohjaamosta huomattiin, että hevonen ryntäili ympäriinsä, koska sen jalka oli tarttunut heinäverkkoon.“Pääsimme viidessä minuutissa sellaiseen paikkaan, johon saattoi pysäköidä. Menin irrottamaan sitä verkosta, ja pelkäsin, että se syöksyy ulos autosta, mikä olisi ollut pahinta, mitä voi tapahtua”, Haapakangas selitti.“En ollut vihainen, vaan stressaantunut. Löin hevosta kaulaan kyynärpäällä ja kämmenen ulkosyrjällä estääkseni sitä lähtemästä autosta. Minun ei olisi pitänyt olla niin kovakourainen.”“Tein väärin, minun ei olisi tietenkään pitänyt lyödä hevosta. Haluan nyt kertoa asian omalta kannaltani ja pyytää anteeksi. Ne, jotka tuntevat minut, tietävät etten ole sellainen ihminen, joka hakkaa hevosia.”Sen jälkeen he saivat hevosenhoitajan kanssa heinäverkon pois hevosen jaloista, ja se rauhoittui. Myös se näkyi valvontavideolla, josta vain lyömisosat levisivät nettiin.ST asetti Haapakankaan nopeasti kilpailukieltoon, ja 10 päivän kuluttua Lisenssikomitea rankaisi häntä puolen vuoden kiellolla hevosen epäasiallisesta käsittelystä ja eläinsuojelumääräysten rikkomisesta. Sakkoja tuli 100 000 kruunua. Haapakangas ei valittanut tuomiosta.“Haluan vain päästä tämän vaiheen yli. Tein väärin, ja kärsin seuraukset. Viime ajat ovat olleet elämäni synkimpiä. Tämä tuntuu painajaiselta, joka vain jatkuu, vaikka olet jo hereillä. Hevoset ovat elämäni, ja on raskasta, kun ei pääsee niitä lähellekään”, Haapakangas tilitti.“Ymmärrän, että työnantajani Stall Denco ja koko raviurheilu sai kielteistä julkisuutta minun vuokseni. Tein väärin, mutta toivon voivani vielä osoittaa, että osaan käsitellä hevosia, ja säilyttää tavoitteeni tulla Ruotsin parhaaksi ravivalmentajaksi.”Hän on oleskellut viime kuukaudet osin Suomessa, osin lomalla Espanjassa. Kielto ulottuu 5.helmikuuta 2027 asti. Hevonen oli Dencos T.D. (Riff Kronos), jolla Haapakangas voitti Solvallassa Elitloppet-sunnuntaina. Se osallistuu lauantaina V85-lähtöön Åbyssä Dencon uudelta valmentajalta Peter Grundmannilta..Svensk Travsportilta päätös, Veikko Haapakankaalle puolen vuoden kilpailukielto