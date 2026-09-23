Veikko Haapakangas
Veikko Haapakangas. Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Veikko Haapakangas avautui hevosen lyömistapauksesta Kanal 75 -netissä

“Pelkäsin, että hevonen syöksyy ulos autosta”, Haapakangas kertoi.
Julkaistu
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Veikko Haapakangas
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Hevosurheilu
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