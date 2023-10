Verner’s lopp Solvallassa on avoin myös suomenhevosille – Malmrot: ”Toivomme hevosia kaikista kylmäverimaista”

Jim Frickin tähtihevonen Verner kuului vuosia Ruotsin kylmäveristen ykköskaartiin. Sen voittosumma oli 4,4 miljoonaa kruunua ja ennätys 21,5a. Se kilpaili 141 kertaa ja voitti 57 lähtöä.

Solvalla järjesti Verner’s lopp -kisan ensimmäisen kerran 2018. Lähtö on aina ollut avoin myös suomenhevosille. Polara oli ilmoitettu ensimmäiseen Vernerin lähtöön, mutta se joutui jäämään pois. Vixus oli mukana 2020. Team Melkko&Sorosen valmentama ori sijoittui kolmanneksi Jorma Kontion ajamana.

Kontio ajoi voittajaa vuosi sitten. Hän ohjasti Niclas Torstemon valmentaman Pydinin ykköseksi ajalla 22,5a/2140m.

”Verner’s lopp on aina ollut hieno lähtö parhaille kylmäverisille 80 000 kruunun ykkösellä. Toivon, että joku suomalainen kylmäverinen tulisi mukaan. Mielestäni tämä lähtö on aina mielenkiintoisempi, kun meillä on hevosia kaikista kylmäverimaista”, Solvallan urheilujohtaja Anders Malmrot sanoi Hevosurheilulle.

Verner’s loppin matka on 2140m ja ykköspalkinto 80 000 kruunua. Ilmoittautuminen päättyy torstaiaamuna, suomalaishevosten osalta jo keskiviikkona.

