Vernissage Grif kiri voittoon - Gocciadoron villi tuuletus

Click Bait piti odotetusti sisäradalta johtopaikan. Per Lennartsson oli valmis luovuttamaan keulat vain Örjan Kihlströmille. Juuri kun Mister Hercules oli siirtymässä johtoon, se laukkasi ja hylättiin. Sen jälkeen Mika Forssin ajama Selected News rymisteli rinnalle, mutta keulaan ei ollut asiaa.

Vernissage Grif kiersi päätöspuolikkaan neljättä rataa ja tuli vahvasti. Se painui keulaan hyvissä ajoin loppusuoralla. Gocciodoro nosti molemmat kädet ylös ja tuuletti. Hän oli todella innoissaan voitosta. Milliondollarrhyme oli hyvä kakkonen.

”Meillä italialaisilla on enemmän tunnetta tässä hommassa, siksi tuuletus. Ei ole oikein sanoja kehua tätä hevosta, niin hyvä se on ollut. Se on kilpaillut kaksi kertaa ilman kenkiä ja mennyt loistavasti. Solvallan jälkeen Östersund on minun suosikkiratani”, sanoi Gocciadoro, joka voitti vuosi sitten myös Vernissage Grifillä tuloksella 11,3a/2140m.

Toto75-kierros alkoi suomalaisvoitolla. Mika Forss karautti Petri Salmelan Hector Sisun keulaan kierros jäljellä. Hector Sisu paineli selvässä johdossa, ja piti ykköseksi ajalla 11,6a/1640m.

”Hector Sisu on jo näyttänyt, että se on tulossa. 100-120 jäljellä tuntui, että muut menevät ohi, mutta 50 metriä ennen maalia Hector alkoi jälleen vastata. Sateinen keli ei haittaa, kun voittaa lähdön”, sanoi Forss, joka Björn Goopin poisjäännin myötä sai monta uutta hevosta ajettavaksi. Goop joutui jäämään Tukholmaan, kun selkäongelmat tulivat pahemmiksi.

Jussi Hietalahden King Cole ravasi 100 000 kruunun ykkösen ennen 75-kierrosta ajetussa stayerlähdössä. Valmentaja Daniel Wäjersten ohjasti Maharajahin pojan helposti kirivoittoon ajalla 16,5/3140m. Jonna Irrin Best In Show As nappasi nelossijan Diamantstoetissa Iivari Nurmisen ajamana.

Boden ja Bollnäs olivat perjantaina Toto64-xpress-kierroksen radat. Suomalaisia vieraili Bodenin voittajaseremonioissa tiuhaan.

Veera Vekola ja Frozen A.F. aloittivat Toto64-kierroksen. Vekola käänsi ruunansa kiriin kolmannesta ulkoa. Frozen A.F. oli sinnikäs ja työnsi turpansa ykköseksi, voittotulos oli 16,3a/2140m.

”Veera ajoi täydellisesti, vaikka sai loppumatkalla vähän huonoja selkiä. Kun Veera myös omistaa Frozenin, hän on voinut ajaa sillä juuri, kuten on halunnut. Frozen on saanut lisää itseluottamusta. Toivottavasti pääsemme ensi lauantaiksi mukaan Bodeniin. Sillioin kärryille nähdään Erik Adielsson”, Victor Björkroth kertoi kuulumiset.

Mika Forss oli illan kuskikuningas kolmella voitolla. Backwood’s Baddy toi ykkösen 64-vitosessa. Forss tarjosi täydellisen juoksun johtavan takana, ja Petri Salmelan valmennettava pinkaisi voittoon. Niko Jokelan ajama ja Kati Särkelän valmentama Extrem Brodde kiri hyvin kakkoseksi.

Juan Sisu toi Salmela-Forssille ensimmäisen voiton. Ahti Mäkimaan omistama 3-vuotias Canepa Hanoverin poika meni keulasta ylivoimaiseen voittoon. Jokela ajoi Ari Aatsingin Chrissies Symphonyn kakkoseksi.

Riina Niemisen 3-vuotias Part Time Model oli Samela-Forss -kaksikon kolmas voittaja. Se oli myös keulasta vakuuttava.

Niko Jokela ja valmentaja Kari Lehtonen saivat juhlia Charly du Tremblen kanssa voittoa. Ykkönen tuli varmasti johtopaikalta. Mr Charger ja North Andover varmistavat suomalaisten kolmoisvoiton.