Versace Face ja Staro Leonardo stayerlähtöjen vahvimmat

Örjan Kihlström ajoi Versace Facen johtopaikalle ensimmäisellä takasuoralla. Joke Facen poika oli vielä taukotukkoinen, mutta pinnisti ykköseksi ajalla 16,8/3140m. Patasydän tallin Samurai Comery kiri porukan perältä vahvasti kolmanneksi. Maarit Mäkelä on voittajan hoitaja. Ykköspalkinto oli 100 000 kruunua.

Staro Leonardolla oli 60 metrin takamatka. Lövgren karautti päätöskierroksella keulaan. 8-vuotias Staro Leonardo meni menojaan ja voitti 75 000 kruunua ylivoimaisesti ajalla 13,7/3200m. Hanna Lähdekorven Digital Crunch nousi takaa jaetulle kolmossijalle.

”Staro Leonardin jalat ovat alkaneet nyt kestää treenaamista ja kilpailemista. Se on vähän omapäinen, ja sillä on omia ajatuksia, mutta se on iloinen luonteeltaan. Staro Leonardo oli tänään tosi hyvä. Sumu vaikeutti vähän näkemistä, enemmän toki lämmitysajossa kuin varsinaisissa lähdöissä”, Lövgren sanoi.

Kaksi suomalaisten 3-vuotiasta juoksi Solvallan avauslähdöissä. Hannu ja Mikko Laakkosen Rouge Tile aloitti ST:n 3-vuotiaiden tammojen sarjassa kakkossijalla. Reijo Liljendahlin valmentama Muscle Hillin tytär ravasi uransa avausstartissa kakkoseksi hienolla tuloksella 16,5/2140m Erik Adielssonin ajamana. Joanne Leejs (Uncle Lasse) vei voiton samalla ajalla.

Katja Melkon ja Janne Sorosen Rosa Majalis jahtasi neljättä perättäistä voittoa 3-vuotiaiden Inskolningsserienissä. Jorma Kontio ajoi RC Royaltyn tyttären johtopaikalle. Reijo Liljendahlin italialaistamma Dorothea Mil (EL Titan) kiri Örjan Kihlströmin ajamana niukkaan voittoon ajalla 15,1a/2140m. Rosa Majalis hävisi kymmenyksen ja oli hyvä kakkonen.